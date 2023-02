Europa broedt op SUV-verbod

Door: BV

De European Transport Safety Council (ETCS) wil dat SUV’s in Europese steden verboden worden. De in Brussel gevestigde drukkingsgroep schermt daarvoor met de veiligheid voor zwakke weggebruikers.

Meer verkeersslachtoffers door SUV?

Tussen 2010 en 2018 verongelukten in Europa ten minste 51.300 voetganger en 19.450 fietsers. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers onder zwakke weggebruikers wel daalt, maar veel trager dan dat bij voertuigen het geval is. Het aantal mensen dat aan boord van een voertuig het leven laat zakt 8 keer sneller.

In een studie geeft de denktank het advies om auto’s die een groot risico vormen voor voetgangers en fietsers in steden te verbieden. Het viseert daarbij hogere en zwaardere SUVs en bestelwagens. “Een aanrijding tussen die types voertuigen en zwakke weggebruikers heeft vaker een fatale afloop”, concludeert de organisatie die zichzelf profileert als adviesorgaan. Hoe de termen ‘hoog’ en ‘zwaar’ precies ingevuld kunnen worden, preciseert het niet. SUVs zijn eerder al in verband gebracht met onveiligheid, maar erg serieus werden dat toen niet genomen.

Ook beter voor het milieu

“Bovendien”, zo zegt het ECTS, “zou een SUV-verbod in steden nog andere heilzame gevolgen kunnen hebben”. Het haalt in dat verband de klimaatcrisis en de luchtvervuiling aan. De heersende SUV-hype zorgt er immers ook voor dat er meer CO2 wordt uitgestoten. Een grote en zware auto verbruikt nu eenmaal potentieel meer dan een klein en licht voertuig. In recente tijden nam de CO2-afgifte van auto’s in Europa gemiddeld genomen toe, na jaren van gestage daling. Daarvoor is de dieselhetze (diesels stoten nu eenmaal minder CO2 uit) verantwoordelijk, maar ook de SUV als modeverschijnsel.