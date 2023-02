Nieuwe Cadillac Escalade is niet voor Greta Thunberg

Door: BV

Cadillac heeft een nieuwe Escalade. Die auto geniet in Amerika de status van ultieme SUV. Maar dat heeft wel consequenties. Het verbruik bijvoorbeeld. Echt zuinig is hij niet. Milieu-activisten zul je er niet in zien rijden.

Drie schermen

De Escalade is helemaal nieuw. Dat betekent niet dat je meteen kan zeggen dat hij erg modern is. In het interieur geeft hij nochtans wel die indruk. De bestuurder kijkt immers aan tegen een gebogen boordplank waarin niet minder dan drie schermen huizen. Eentje van 7,2” links van het stuur, 14,2” voor de neus van de bestuurder en nog eens 16,9” rechts ervan.

Onafhankelijke achterwielophanging, eindelijk

Onderhuids is deze gigant erg traditioneel. Hij rust op een ladderchassis al gooit het merk hier, in navolging van de Chevrolet Tahoe, eindelijk wel de starre achteras overboord ten voordele van een onafhankelijke achterwielophanging. Minstens dertig jaar te laat, maar dat laat de Amerikaan zich niet aan het hart komen. Van het verbruik ligt hij ook niet echt wakker. In de neus zit immers een atmosferische 6,2l V8. Toch even wat anders dan de kleine turbomotoren waarmee de Europeaan zich voortbeweegt. Gemiddeld verbruik? Reken op minstens 13 liter.

Er is wel voor het eerst ook een dieselcentrale, die heel wat minder dorst heeft. Een drieliter zescilinder. Het verbruik ervan is nog niet bekend.

Gigant

De motoren hebben natuurlijk wel heel wat auto mee te sleuren. Er zijn twee versies: een normale van 5,35m lang, al een hoop meer dan een Mercedes S-Klasse. Maar er is ook nog een langere - van kop tot staart goed voor zo maar even 5,76 meter. Aan boord is plaats voor zeven inzittenden, of tot 3.100 liter aan bagagecapaciteit. Er zijn bestelwagens met een kleiner laadvolume.