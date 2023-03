173.000 oldtimers dupe van LEZ

Door: BV

België kent drie lage-emissiezones: die in Brussel, Antwerpen en Gent. Met te oude of vervuilende wagens mag je er niet binnen. In principe, want je kan argumenteren dat de normen niet steeds oordeelkundig zijn opgesteld.

Uitzondering voor oldtimers?

In de hoofdstad geldt een uitzondering voor oude auto’s die onder het oldtimerregime (herkenbaar aan de O-nummerplaat) vallen. Het zijn collectiewagens die slechts beperkt gebruikt worden en derhalve weinig of niet op luchtkwaliteit kunnen wegen. Maar in Antwerpen en Gent worden die auto’s geweerd. Wil je ze toch gebruiken, dan ben je verplicht om ervoor te betalen. Bovendien hanteren de steden in kwestie een volstrekt arbitraire leeftijdsdrempel van 40 jaar. Europa en België (waar momenteel een overgangsregeling van toepassing is) leggen de leeftijdsgrens op 30 jaar.

Vooral de Vlaamse liefhebber is getroffen

In ons land rijden 173.133 auto’s rond die als oldtimer zijn geregistreerd. Dat wil zeggen dat ze rondrijden met een zogeheten O-nummerplaat, die ook enkele beperkingen in gebruik met zich meebrengt. De cijfers zijn vrijgegeven door Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (OpenVLD) op verzoek van Vlaams Parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang).

Uit de cijfers blijkt ook dat de beperkingen van de lage-emissiezone naar verhouding meer Vlamingen treft. Van de ‘vintage’-wagens die België rijk is, rijdt het merendeel rond in Vlaanderen. Daar zijn er 115.898 ingeschreven, tegenover 52.862 in het Waalse Gewest en 7.373 in het Brusselse Gewest. Volgens het Vlaams Belang is duidelijk dat de LEZ-maatregelen “disproportioneel hobby-automobilisten in Vlaanderen treffen”.

Kritiek op LEZ-zones

Het Vlaamse Belang is één van de actoren die pleit voor een soepeler regeling voor oldtimers in lage-emissiezones. Ook de Belgische oldtimerfederatie en actiegroep Red De Oldtimer ijverden daar reeds voor. Inmiddels riep ook al mobiliteitsorganisatie VAB de Vlaamse steden op om geen nieuwe LEZ-zones meer op te richten omdat het effect ervan niet bewezen kan worden.