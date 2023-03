Erger dan eerst gedacht: Mercedes gaat met de bijl in het gamma én het personeel

Door: BV

Dinsdag spreekt Mercedes-topman Källenius de aandeelhouders toe. Maar de Duitse zakenkrant Handelsblatt weet nu al wat hij gaat vertellen. En het is geen goed nieuws. Er moet meer bespaard worden dan verwacht.

Meer besparen dan eerst gedacht

Mercedes kondigde eerder al besparingen aan. Die zijn noodzakelijk om de uitdagingen van de globale automarkt de baas te kunnen. Er moet immers miljarden worden geïnvesteerd in nieuwe aandrijfvormen - elektrische auto’s en stekkerhybrides - terwijl de appetijt van de consument terugloopt.

15.000 man op straat

Eerder al kondigde Das Haus aan dat er 10.000 arbeidsplaatsen zouden sneuvelen. Maar dat is niet genoeg, zo blijkt nu. Het worden er nog eens de helft meer. 15.000 man moet afvloeien. Källenius ziet geen andere mogelijkheid, wil de financiële gezondheid van het bedrijf niet in het gedrang komen.

X-Klasse sneuvelt

Tegelijk wordt het gamma onder de loep genomen. De Mercedes X-Klasse gaat de komende maanden al op de schop. Het publiek reageerde niet enthousiast genoeg op de pickup van Mercedes. Maar omdat het eigenlijk om een vertimmerde Nissan Navara gaat, zou het merk Met de ster er geen kater aan overhouden.

Mercedes schrapt nog meer modellen

Die utilitaire Mercedes is echter niet de enige die op de offertafel zal belanden. Ook de dagen van de S-Klasse Coupé en S-Klasse Cabriolet lijken geteld. En er zijn plannen om de Mercedes CLS en de vierdeurs Mercedes-AMG GT 4-door samen te voegen tot één modellijn. Een tweeling die het volgens de nu al uitgelekte plannen zal moeten stellen zonder conventionele zes- en achtcilinders, maar alleen elektrisch aangedreven zal worden. Dat laatste zorgt voor wat nervositeit, omwille van de tegenvallende verkopen van de Mercedes EQC.

Verkoop Mercedes EQC loopt voor geen meter

Er is geen ander woord voor: de EQC is druk bezig met floppen. In 2019 zou Mercedes 20.000 stuks van de elektrische crossover bouwen. Het kwam niet eens aan 1.800 exemplaren. Mercedes heeft voor het eind van 2021 nog steeds 50.000 stuks op de planning staan. Daarvoor zijn de nodige cellen aangekocht. Maar of het er ook klanten voor zal vinden, is nog een open vraag.