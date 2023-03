Coronavirus bedreigt Europese autofabrieken

Door: BV

Met inmiddels meer dan 40.000 besmettingen en bijna 1.000 sterfgevallen eist het in Wuhan uitgebroken coronavirus een grote menselijke tol. En vanzelfsprekend zijn ook de economische gevolgen aanzienlijk. De autosector blijft er evenmin van gespaard. Straks sluiten zelfs in Europa fabrieken.

Autofabrieken liggen stil

De Chinese activiteiten van onder meer Toyota, Hyundai en Kia zijn reeds grotendeels stopgezet. Bij Toyota alleen gaat het om 12 fabrieken die auto’s en componenten fabriceren. De sluiting was er eerst voorzien tot ruwweg 9 februari, maar werd verlengd naar 16 of 17 februari. De fabrikanten claimen er extra maatregelen te nemen om besmetting in de productie-omgeving te voorkomen, voorlopig zonder op medewerking van de overheid te kunnen rekenen. Meer uitstel is waarschijnlijk.

Straks vallen ook Europese merken zonder onderdelen

Omdat heel wat fabrieken op andere continenten nog steeds Chinese onderdelen in hun producten verwerken, dijen de gevolgen inmiddels verder uit. Hyundai zag zich al genoodzaakt om de productie in een Zuid-Koreaanse fabriek te herschikken. Suzuki bouwt geen auto’s in China, maar ziet z’n productievestigingen in India bedreigd worden door een tekort aan onderdelen. Dat zoekt nu naar alternatieve fabrikanten voor de componenten. Toyota doet hetzelfde voor faciliteiten buiten China. Fiat-Chrysler gaf intussen aan dat fabrieken op het Europese vasteland over een periode van twee à vier weken in de problemen kunnen geraken wanneer Chinese onderdelenleveranciers niet snel hun gewone operaties kunnen hervatten.

Wat als de coronacrisis blijft duren?

Analisten gaan ervan uit dat de coronavirusuitbraak tijdens het eerste kwartaal van dit jaar voor minstens 7% minder voertuigproductie in China zal zorgen. Duurt de gezondheidscrisis tot in maart, dan zullen er naar schatting zo’n 1,7 miljoen nieuwe auto’s minder van de band lopen. Dan zou zowat één derde van de autoproductie er op apegapen liggen. Maar ook - dan zullen steeds meer automerken op andere continenten in de problemen komen.