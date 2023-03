Mild dieselhybrid voor BMW X5 en X6

Door: BV

BMW heeft de xDrive40d-modellen van de X5 en X6 onthuld. Die hebben een drieliter zes-in-lijn dieselcentrale in de neus die een 48V starter-generator gebruikt om zuiniger voor de dag te komen.

Elektrische bijstand

Je valt niet meteen omver dan de 11pk die het mild-hybrid elektrische systeem maximaal kan opwekken. Maar het is voldoende om de zware machines weer een beetje efficiënter te maken. Het systeem stelt de constructeur in staat om de motor vaker uit te schakelen. Niet alleen bij stilstand, maar ook wanneer je op snelheid het gaspedaal loslaat, bijvoorbeeld. Dat ‘zeilen’ scheelt weer een paar grammetjes.

De X5 xDrive40d heeft een gemiddeld brandstofverbruik tussen 5,9 en 6,4l/100km en een gecombineerde CO2-afgifte van 154 tot 167g/km. De X6 met dezelfde technologie is net iets minder dorstig: 5,8 tot 6,2l/100km en 153 - 164g/km.

Naar 100 in minder dan 6 tellen

De dieseleenheid is dankzij een tweetraps turbo op z’n eentje ook al een krachtpatser. Tel beide aandrijflijnen bij elkaar op en je komt uit bij 340pk (bij 4.400t/min) en 700Nm trekkracht (tussen 1.750 en 2.250t/min). Gooi er nog een achttrapsautomaat en slimme vierwielaandrijving bovenop en je hebt een machine die in staat is om in 5,5 tellen vanuit stilstand naar 100km/u te accelereren.

Wanneer de X5 en X6 xDrive40d’s op de markt komen, is nog niet duidelijk.