Drie jaar programmeren voor 370km: Nissan Leaf rijdt zelf

Door: BV

Een Nissan Leaf reed 370km door Engeland. Een bestuurder kwam daar niet aan te pas. Programmeurs en technici des te meer. Toch noemt de Japanse autobouwer het een verwezenlijking. Hoerageroep is niet uit de lucht. Een 'Grand Drive' noemen ze het er zelfs. De elektrische hatchback reed over snelwegen, ronde punten en wegen zonder wegmarkeringen of bermen en aapte een ‘menselijke rijstijl’ na. Uit de kleine lettertjes blijkt echter dat die ogenschijnlijk monumentale gebeurtenis nogal wat voeten in de aarde had.

Rustig aan

De elektrische Nissan Leaf werd voor de gelegenheid verrijkt met een reeks extra sensoren, een lidar en camera’s. En hij deed het rustig aan. Officieel pakt de jongste Nissan Leaf (Plus) immers uit met een rijbereik maximaal 385km. De meeste bestuurders raken zo’n 20 à 25% minder ver. Dat de testauto dat ondanks het extra gewicht toch haalde, illustreert dat de software het minder vlot deed dan een gewone, menselijke bestuurder dat zou doen.

30 maanden programmeren voor vastgestelde route van 370km

Aan het na-apen van het gedrag van een menselijke bestuurder en artificiële intelligentie die onderweg bijleert, investeerde een consortium van 9 bedrijven bijna 16 miljoen euro. Toch moest Nissan in de vastgelegde route van 370 kilometer nog 30 maanden ontwikkeling steken. Dat is ver af van een auto die écht z'n plan trekt.

Nissan beloofde enkele jaren geleden nog dat het in 2020 een zelfrijdende auto in de catalogus zou hebben. Hoewel het bedrijf beweert dat het opgedane informatie zal integreren in de toekomstige versie van de Propilot (zo noemt Nissan z’n geavanceerde cruisecontrol), gaat het nog steeds maar om autonome functies van niveau 2. Een echt zelfrijdende auto, is er eigenlijk pas bij niveau 5 (wat de verschillende niveaus inhouden, ontdek je hier).