Facelift voor populairste Citroën

Door: BV

Citroën neemt de C3 onder handen. Er verandert niet zo veel aan de vormgeving, maar je hebt wel meer mogelijkheden om het model aan je smaak aan te passen.

De bestseller van Citroën

De Fransen zijn ongetwijfeld tevreden met de C3. Het is de bestseller van het merk. Van de derde generatie werden sinds z’n introductie in 2016 al 750.000 stuks verkocht. Het is dus niet onlogisch dat de stilistische aanpassingen ‘omzichtig’ gebeurden. De koplampen zijn gewijzigd en de onderste chroomlat in de grille maakt nu aan weerszijden een buiging naar onderen. Volgens Citroën is de achterzijde gewijzigd, maar wij vinden de aanpassing niet. Wat we wel opmerken is de aangepaste indeling van de ‘airbumps’ op de flanken.

Je krijgt vanaf volgende zomer - dan pas wordt het model verwacht - wel meer keuze. Zeven koetswerkkleuren waarvan er twee nieuw zijn, vier kleurpakketten (voor accenten rond de mistlichten en de airbumps), vier daktinten en op de koop nog eens drie decoratiesets. Kon je voorheen 36 verschillende C3 configureren, dan zijn dat er nu meer dan 90.

Betere zetels

De comfortzetels die Citroën al inbouwde in de C4 Cactus (sinds de opfrisbeurt) en de C5 Aircross zijn nu ook leverbaar op de C3. Die hebben een speciale schuimvulling die merkbaar zachter is dan de norm. En omdat geen facelift tegenwoordig nog compleet is zonder: het infotainment werd vernieuwd.

Twee benzines, één diesel

Je hebt de keuze uit drie motoren. Een diesel met 100pk en een zesbak of twee PureTech driecilindertjes. Instappen doet je met 85pk en een vijfbak. Waardeer je op naar 110pk, dan krijg je een extra verzet cadeau of kan je bijbetalen voor een automaat.