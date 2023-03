Productie Jaguar I-Pace stopgezet wegens batterijtekort

Door: BV

Europa wil dat z’n bewoners elektrisch gaan rijden. Een voornemen dat voorlopig door de consument maar lauw wordt onthaald. Die zit nog in z’n maag met de praktische beslommeringen, de prijs of beide. Voor de constructeurs die een elektrische auto aanbieden, een moeilijke situatie. Maar zelfs wanneer de vraag er zou zijn, dan is nog lang niet zeker dat ze op korte termijn ingelost zou kunnen worden.

Productie tijdelijk onderbroken

Het ontbreekt de I-Pace, die voor minstens € 80.800 in de catalogus staat, niet aan argumenten. Z’n weggedrag wordt bewierookt in testverslagen, hij werd in Europa verkozen tot Auto van het Jaar en kaapte op de World Car-verkiezing zelfs drie prijzen weg. Toch vliegen ze niet de deur uit. Magna Steyr, dat instaat voor de productie van het model en eerder ook een groot deel van de ontwikkeling voor z’n rekening nam, moet er elke maand amper 1.500 van bouwen. Maar ook dat lukt nu niet meer.

LG kan niet genoeg batterijen leveren

LG Chem, de Zuid-Koreaanse technologiegigant, kan niet genoeg accu’s leveren. Die worden geassembleerd in een gloednieuwe fabriek in Polen, maar er zijn niet nader gespecificeerde problemen. Daardoor loopt de I-Pace deze week niet van de band. Jaguar zegt in een verklaring dat het ‘alles in het werk stelt om eventuele gevolgen voor klanten te minimaliseren’.

Ook Audi (voor de in Brussel gebouwde e-Tron) en Mercedes (voor de EQC) maken gebruik van de batterijen van LG. Ook daar zijn aanhoudende geruchten over tekorten.