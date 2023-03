Aston Martin Vantage Roadster is op tijd voor de lente

Door: BV

Aston Martin presenteert de Vantage-zonder-dak: de Roadster. Het is helemaal oké als je daarvan lentekriebels krijgt. Dat is precies de bedoeling van Aston Martin. Waarom zouden ze zich anders de aanzienlijke moeite troosten om hem in een paars geverfde studio te zetten? Neen, dat is géén photoshop. Neem van ons aan - iemand heeft gans die boel geverfd. Over de kleur zal wel even gediscussieerd zijn.

Klassieke schoonheid

De Vantage-met-dak hebben al een jaar of twee achter de kiezen. Dat was toen een bijzonder progressieve auto voor Aston Martin. De auto’s van die nicheconstructeur willen dan wel hedendaagse acceleratiecijfers neerzetten, stilistisch kon je klassiek noemen. Een compliment in dit geval, want hun schoonheid wordt eigenlijk niet in vraag gesteld. Maar de Vantage was toch weer even wat anders. Vooral die gapende asfaltschrapende muil. En kijk, daar wordt nu dus wel een mouw aan gepast. Op deze Roadster wordt een grille met horizontale lamellen geïntroduceerd. Ziet er meteen stuk een klassieker uit. En ook klanten voor de Coupé zullen die kunnen bestellen.

Alles aan de Vantage Roadster is snel

Het dakmechanisme is supersnel. Van open naar dicht en vice verse gaat in telkens 6,7 seconden. Geen sneller dak is er te vinden. En ook niet veel snellere cabrio’s. Hoewel de structurele verstevigingen zo’n 60 extra kilo’s met zich meebrengen, heeft de 510pk sterke 4-liter twin-turbo V8 (in mekaar gevezen bij Mercedes-AMG) daar niet veel moeite mee. Hij gaat naar 60Mph in 3,7 seconden. Reken op één of twee tienden extra voor de sprint naar 100km/u. En de topsnelheid… die rondt nog steeds met 5km/u marge de fameuze kaap van 300. Alleen de koffer is kleiner. Die slinkt van 350 naar 200l.

Een prijsindicatie om mee af te sluiten? Reken op zo’n 160.000 euro, om te beginnen.