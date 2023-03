Studie: flitsmarathons hebben geen effect

Door: BV

Duitsland houdt net als België al jaren op regelmatige basis een flitsmarathon. De Universiteit van Passau voerde nu echter pas een onderzoek uit naar het effect ervan op het rijgedrag van de verkeersdeelnemers. Daaruit bleek ‘geen langdurig effect’.

Nauwelijks enkele dagen effect

Een analyse van ruim 1,5 miljoen verkeersincidenten brengt aan het licht dat de mediacampagnes en de flitscontroles de verkeersveiligheid tijdelijk beïnvloeden. In de dagen voor een flitsmarathon registreerde de Universiteit van Passau een daling van 4,5 procent van het aantal ongelukken. Op de dag van de flitsmarathon zelf wordt dat 7,5 procent. Maar het is effect is zeer kortdurend. Nauwelijks enkele dagen na de flitsmarathon is het effect weer helemaal weggeëbd. De studie sprak zich niet uit over effecten bij langdurige controles, waarbij bij bestuurders gewenning optreedt voor het feit dat de snelheid nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Kangoeroe-effect

Een verwante studie van de Technische Universiteit Dresden haalt dan weer aan dat vaste controles effect hebben, maar alleen op de plaats waar ze staan. Het kangoeroe-effect noemt die studie dat. Omdat bestuurders voor de flitszone remmen en erna weer gas geven. Een eerdere studie in eigen land, van de Universiteit van Hasselt en het Instituut van Mobiliteit, merkte dan weer een gunstig effect op het aantal incidenten in zones met trajectcontrole, maar helaas ook een duidelijke stijging van het aantal ongelukken in de zone voor de trajectmeting.

Meer Vlaamse verkeersdoden ondanks meer controles en lagere snelheid

Hoewel Vlaanderen al jaren inzet op het beteugelen van overdreven snelheid - niet alleen door massaal te controleren, maar ook door de toegelaten maximumsnelheden systematisch te verlagen -, leidde dat niet tot betere ongevalstatistieken. In 2019 was er zelfs een merkbare stijging te zien. Maar, zo zeggen voorstanders van almaar langzamer verkeer, “zonder een verlaging van de maximumsnelheid en strenge controles, waren dat er nog veel meer”. Vias, het voormalige Belgische Instituut voor de VerkeersVeiligheid (BIVV), wees dan weer met een beschuldigende vinger naar de populariteit van de SUV, zonder een oorzakelijk verband aan te tonen.

Hoeveel brengt een flitsmarathon op?



Een flitsmarathon in ons land heeft wel een onmiskenbaar effect voor de staatskas. Tijdens de jongste flitsmarathon in oktober 2019, liepen meer dan 30.000 bestuurders tegen de lamp. Goed voor minstens 1,7 miljoen euro aan bekeuringen.