Porsche werkt aan betaalbare sportwagen

Door: BV

Wil je vandaag de dag een Porsche op je oprit parkeren, dan moet je daar minstens 58.394,60 voor uittrekken. Voor die prijs krijg je géén hoog op poten staand exemplaar waar kenners hun neus voor ophalen, maar al meteen een Cayman. Twee zitplaatsen, centraal opgestelde viercilinder. En de prestaties zijn ook niet beschamend - je gaat naar 100 in niet eens 5,5 seconden. Maar toegankelijk kan je dat niet echt noemen.

Nieuwe instap-Porsche

Bij Porsche wordt daarom nagedacht over een nieuw instapmodel. In een interview op de Porsche-website zegt designbaas Michael Mauer dat “een betaalbare instap-Porsche de juiste stap voor het merk zou zijn”.

De Duitse sportwagenbouwer heeft een traditie in het commercialiseren van tweezitters van meer bescheiden komaf. Het deed het in het verleden al met de Porsche 914 en later nog eens met de Porsche 924. Nu lijkt het bedrijf de tijd rijp te vinden voor een herhaling van die oefening. Grote commerciële successen waren de twee voornoemde modellen overigens niet. Het merk verzaakte telkens aan de ontwikkeling van een opvolger. Dat waren echter andere tijden. Ditmaal spelen niet alleen de marges en de productievolumes, maar ook de uitstoot.

Twee mogelijke doelgroepen

Bij Porsche circuleren op dit ogenblik nog twee pistes voor het technische concept van de auto. Het ene is een pure, mechanische auto met nauwelijks elektronica. Het andere is een model voor mensen die nu met een Audi TT RS of Volkswagen Golf R32 rijden. Ongeacht hoe dat eindoordeel uitvalt, zegt Mauer wel dat hij ‘wil vechten voor een simpel, puur design met geen lijntje teveel’.

Ja natuurlijk wél elektrisch

Waar Porsche dan weer geen uitspraak over doet in deze context, is over de aandrijflijn. Die is naar alle waarschijnlijkheid elektrisch. De constructeur uit Stuttgart gaf immers reeds aan dat nagenoeg alle auto’s van het merk op korte termijn een elektrische aandrijving zouden krijgen. In die optiek moet de term 'betaalbaar' wellicht erg relatief geïnterpreteerd worden. Komt er over enkele jaren zo'n model met een prijskaartje van dat van de huidige Cayman, dan is dat wellicht al een overwinning.