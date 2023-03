Beslist: Duitse Autobahn blijft onbegrensd

Door: BV

Duitsland voert géén algemene snelheidslimiet in op de Duitse Autobahn. De Bondsraad heeft het voorstel om een maximumsnelheid van 130km/u in te voeren met een ruime meerderheid verworpen.

Snelheidsbeperking op Duitse Autobahn weggestemd

Het resultaat van de stemming, waarin de zestien deelstaten zijn vertegenwoordigd, is geen verrassing. Een gelijkaardige stemming in het Duitse parlement eind vorig jaar, kon evenmin op een meerderheid rekenen. De voorstanders van een invoering van een algemene snelheidsbeperking agendeerden de invoering dan maar bij een andere instantie.

Voor milieu en veiligheid

Veiligheid en milieu worden aangehaald om de publieke opinie in het voordeel van een snelheidslimiet te keren. Niet zonder succes overigens. Uit een recente peiling zou blijken dat ongeveer de helft van de Duitsers zich nu niet meer per sé tegen een limiet zou kanten. Daarnaast blijft er een groot deel van de bevolking dat een Autobahn zonder limiet als een verworven recht beschouwd.

Discussiepunten

De tegen-stemmers hebben overigens ook argumenten die hout snijden. Hoewel het Duitse snelwegnet nog steeds grote stukken zonder maximumsnelheid kent, staat het al decennia lang te boek als één van de veiligste van Europa. En er zijn zelfs studies die becijferden dat wanneer een snelheidlimiet zelfs maar voor een kleine toename van de filedruk zou zorgen (de verkeersdichtheid is per slot van rekening recht evenredig aan snelheid), de CO2 in de praktijk nauwelijks zou dalen of zelfs stijgen. Een studie in opdracht van de Duitse overheid becijferde vorig jaar nog dat de invoering van een snelheidsbeperking voor amper 0,27% minder uitstoot zou zorgen.