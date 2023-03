Made In China nekt Volvo: XC60 en S90 niet leverbaar

Door: BV

Volvo bouwt in China de XC60 en S90/V90 voor de Europese markt. Die worden per trein verscheept naar Gent, maar de terminal daar heeft al enkele weken geen nieuwe lading meer gekregen. De productie van Volvo in China ligt stil door de coronavirusuitbraak. Europese modellen die bestemd zijn voor de Chinese markt, vertrekken wel nog in Gent.

Problemen voor Chinese Volvo’s

Volvo produceert z’n vlaggenschip sinds 2017 in de fabrieken van de Chinese motorgigant Geely, waar het merk zelf ook toe hoort. De trein vertrekt in Daqin en komt een week later net geen 10.000km verder aan in Gent. Elke trein transporteert 120 auto’s.

Ook XC60 uit China

In 2018 besloot Volvo om ook de XC60 voor de Europese markt uit China te betrekken. De XC60 wordt weliswaar ook in Zweden geproduceerd, maar die exemplaren zijn de jongste twee jaar nagenoeg uitsluitend voor de Amerikaanse markt bestemd. Volvo omzeilt op die manier de door President Trump ingevoerde Amerikaanse importheffing van 25% op in China geproduceerde auto’s.

Uitstel, of afstel

Wie één van de betrokken modellen in bestelling heeft, kijkt ongetwijfeld aan tegen een langere levertermijn. Volvo heeft intern mogelijkheden om de levertijd van de XC60 niet te lang aan te laten slepen - door de Zweedse fabriek weer voor de EU-markt te laten produceren. Maar vertraging is onvermijdelijk voor wie een S90 in bestelling heeft. Die worden alleen in China gemaakt.

Geen groei voor Volvo door coronacrisis

Volvo-topman Samuelsson verklaarde al dat de coronacrisis een ernstige impact zal hebben op de resultaten van het Zweedse merk. Dat sloot 2019 af met groei. Het zesde jaar op rij al. Het bedrijf verwachtte z’n wereldwijde afzet ook in 2020 op te kunnen krikken, maar ziet zich nu al genoodzaakt om de voorspellingen te temperen. Het denkt voorlopig dat het de cijfers van 2019 zal kunnen evenaren. Tenminste, wanneer de coronacrisis niet veel langer duurt. Sleept de stilstand aan tot kwartaal twee of drie, dan zal de Chinese automarkt alleen dit jaar met minstens 10% afnemen, becijferde Volvo. Hoewel het merk in Europa meer auto’s verkoopt dan in China, is dat land wél de belangrijkste individuele afzetmarkt voor het merk. Bovendien wist Volvo er afgelopen jaar een stijging van bijna 20% te realiseren, terwijl de markt kromp.