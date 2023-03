Ondanks protest: Gent kiest maandag voor uitbreiding LEZ

Door: BV

Het rommelde de afgelopen weken in de Gentse gemeenteraad. De reden? Volgens het plaatselijke regeerakkoord zou de lage-emissiezone er worden uitgebreid tot voorbij de R40. Maar niet alle partijen deelden er nog het enthousiasme van Groen en S.PA. Tegen lage-emissiezones komt immers almaar meer protest. Maar de gemeenteraad sloot er toch de rangen. Als alles volgens plan verloopt, beslist Gent maandag dat de LEZ er wordt uitgebreid.

Eerst evaluatie

Er komt wel eerst een evaluatie, dat hebben de partijen op de wip - de S.pa, OpenVLD en CD&V -bedongen bij Groen dat de uitbreiding zo snel mogelijk wil realiseren. Wanneer en hoe die zal verlopen, is niet duidelijk. Het is er nog te vroeg voor meetbare resultaten. Die blijken ook bij andere steden erg moeilijk in kaart te brengen, met verschillende, soms tegengestelde resultaten, afhankelijk van de studie en gebruikte methode. Alleen de positieve gevolgen voor de stadskas zijn erg duidelijk.

Geen verbod op nieuwe lage-emissiezones

“ Het is maar de vraag of het maatschappelijke draagvlak voor een LEZ nog voldoende breed is ”

Afgelopen week agendeerde het Vlaams Belang nog een wetsvoorstel dat de verdere uitbreiding van bestaande- en het oprichten van nieuwe lage-emissiezones moest tegenhouden. Het voorstel werd weggestemd, maar er werd opmerkelijk genuanceerd gereageerd bij de meerderheidspartijen. Er is de jongste tijd immers veel kritiek op de lage-emissiezones. Het is maar de vraag of het maatschappelijke draagvlak ervoor (nog) voldoende breed is.

Platte belasting, asociaal en innefectief

Niet alleen verschillende actiegroepen vocaliseren hun misprijzen met de invoering van LEZ-zones - die vaak worden aanzien als een platte belasting. Mobiliteitsorganisatie VAB riep al op om geen nieuwe lage-emissiezones meer in te voeren omdat het ze als asociaal beschouwd en aanhaalt dat de positieve gevolgen ervan niet duidelijk zijn.

Tom Meeuws (S.pa, en in Antwerpen Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en erediensten) een lage-emissiezone ‘heel sociaal’. De man reageerde ook op kritiek van de meer dan honderdduizend oldtimerliefhebbers in het land, die voor hun oude auto een uitzondering vragen. Hij haalde op Twitter aan dat er “wel een recht was op mobiliteit, maar geen recht op oldtimers”. Die uitspraak staat haaks op de feitelijke vrijheden die de Belgische bevolking geniet.

Sociaal draagvlak?

In Radio 2-programma De Inspecteur hadden de argumenten van de Antwerpse S.pa-schepen alvast weinig indruk op de luisteraars. In een poll spraken niet minder dan 94% van de deelnemers zich uit tegen het principe van de lage-emissiezone. Op het schepencollege in Gent maakte dat alvast weinig indruk.