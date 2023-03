Nieuwe Hyundai i20 is hipster

Door: BV

Hyundai is ongeduldig. De huidige i20 werd pas in 2014 voorgesteld - minder dan 6 jaar geleden. In 2018 werd hij nog opgefrist. De nieuwe wil meer verleiden en minder uitstoten.

De nieuwe Hyundai i20

Bijna alles aan een auto is een compromis. Maak je hem hoger, dan is dat slecht voor de aerodynamica. Maak je hem breder, ook. Maar als je hem zoals hier lager (-2,4cm) én breder (+3cm) maakt, dan kan je dat zonder je ingenieurs meteen kopzorgen te geven. In de lengte scheelt het nauwelijks wat: er komt een mager half centimetertje bij. Dat we wielbasis tegelijk een centimeter groeit, toont aan dat Hyundai een ander onderstel koos. Het oude kon nochtans ook nog dienen, suggereert deze maatvoering, maar daarmee kon wellicht niet voldoende gewicht bespaard worden. Een nieuwe i20 weegt bijna 50kg minder dan een oude.

Modern uiterlijk

Het uiterlijk van de i20 toont dat de stijlgoeroe’s van het bedrijf plichtsbewust alle internationale beurzen afliepen om trends te snuffelen. Een lichtbalk over de volledige breedte achteraan, scherpe lichtblokken met fijne LED-elementen, een zwevend dak (desnoods in het zwart), grote namaakluchthappers en nog een nepdiffuser onderaan de achterbumper. Ideaal voor wie wil dat z’n auto er straks net zo hip uitziet als eender welke andere nieuwe auto.

Het zal de binnenruimte, waarvan nog geen foto’s zijn, niet anders vergaan. Twee grote schermen met een diameter van 10,25” die één geheel lijken te vormen, worden daarin de blikvangers. In de koffer kan straks 351 liter - 25 meer dan voorheen, met dank aan de breedte.

Nieuwe Hyundai i20 met mild-hybrid

De instapper krijgt een 1,2l viercilinder met 84pk en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Dat wordt de betaalbare variant. Daarboven komt een 1.0 turbo benzinemotor die naar keuze 100 of 120pk levert. Een mild-hybrid elektrisch systeem is optioneel op de eerste en standaard op de krachtigste. Er hoort altijd een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling bij, in plaats van de handbediende zesbak. Het kan de CO2-uitstoot met 3 tot 4 procent laten zakken, maar zal de prijs wel wat meer dan luttele procentjes de hoogte in stuwen. Hyundai belooft alvast dat de i20 ‘erg competitieve CO2-cijfers zal kunnen voorleggen’.