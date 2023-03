7 keer meer LEZ-boetes in Antwerpen na verstrenging

Door: BV

Op 1 januari voerde Antwerpen een verstrenging van de toelatingsvoorwaarden voor haar lage-emissiezone (LEZ) door. De belangrijkste aanpassing: ook wie met een Euro 4 dieselmotor rijdt, is dan niet meer welkom, tenzij na het kopen van een toelating. Vorige zomer reden in ons land nog bijna 750.000 dieselwagens met die euronorm rond. Niet onlogisch - veel van die wagens hebben nog niet eens de gemiddelde levensduur van een auto bereikt. Euronorm 4 werd pas in 2011 verplicht. Over de oordeelkundigheid waarmee de nieuwe normen werden vastgelegd, worden al langer vragen gesteld. Deze redactie haalde begin vorige zomer al aan dat Euro4-dieselmotoren vaak minder vervuilen dan benzinemotoren die nog wel welkom zijn. Mobiliteitsorganisatie VAB kwam later met gelijkaardige kritiek.

Verstrenging rendeert

Het resultaat bleef niet uit. Terwijl uit een vraag van gemeenteraadslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan de Antwerpse Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a) blijkt dat Antwerpen sinds de invoering in februari 2017 maandelijks gemiddeld ruim 800.000 euro aan boetes incasseert, was dat in januari plots meer dan dubbel zo veel. Ook de tarieven voor de toelatingen - die in deze cijfers niet zijn meegenomen - gingen de hoogte in.

7x keer meer LEZ-boetes in Antwerpen na verstrenging

In Antwerpen liepen in januari van dit jaar al 14.228 Belgen tegen de lamp. Dat is liefst zeven keer meer dan in januari van vorig jaar. Gaat het allemaal om éénmalige overtredingen voor de eerste keer, dan nog levert dat Antwerpen minstens 2,1 miljoen euro op. Het totale cijfer, met herhaalde inbreuken door Belgen en de onfortuinlijke buitenlanders, is ongetwijfeld nog een pak hoger. De LEZ in Antwerpen bracht de stadskas inmiddels al meer dan 30 miljoen op.

Tom Meeuws reageerde dindsdagochtend via Radio 1 met de melding dat de overtredingscijfers bewijzen dat “Antwerpenaren zich echt aanpassen”.