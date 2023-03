Volvo S90, V90 opgefrist en nu helemaal vegetarisch

Door: BV

Het loopt momenteel niet zo lekker met de productie van de Volvo S90 sedan en z’n functionele broertje V90. Coronavirus, weetjewel. Het merk heeft er extra veel last van omdat z’n grootste auto’s helemaal in China worden gebouwd. Dan maar de zinnen verzetten met een facelift, hebben ze er gedacht. Dat zou er zomaar voor kunnen zorgen dat wanneer je straks naar het model googelt, er meer positief nieuws bovenaan staat.

Facelift voor Volvo S90, V90

Er zijn wat kleinere stilistische updates te melden. Een chroomlat en nieuwe mistlichten in de voorbumper, licht gewijzigde achterlichten en ‘dynamische’ richtingaanwijzers en aan de binnenkant is het Bowers & Wilkins audiosysteem voorzien van een betere versterker en noise cancellation.

Een interieur zonder leder? Dat kan je nu ook op deze Volvo’s krijgen. Neen, het gaat natuurlijk niet om een ordinair stofje. Daar durven de marketingjongens (nog) geen extra centen voor vragen. Het gaat om een wollen binnenaankleding. Schapevacht groeit terug, koeienvel niet. Daarom is dit ideaal voor wie politiek helemaal correct wil zijn, maar toch flink wil consumeren. Echt verrassend is het niet - Volvo had het al op de XC90.

Politiek correct

Volvo heeft op dat vlak trouwens heel wat te bieden. Behalve een optioneel interieur-zonder-leder, het nekken van alle vijf- en zescilindermotoren en een algemene snelheidsbegrenzer op 180km/u (die er natuurlijk vooral zit om de ontwikkelingskosten te drukken) , zijn vanaf nu zijn alle Volvo’s beschikbaar met 48V mild-hybrid ondersteuning. Ook de kleinere modellen.

Er duikt nu trouwens een tweede stekkerhybride op in het V90-aanbod (in de sedan past het nog steeds niet). Met 340pk in plaats van 390pk. Goedkoper, en toch loopt hij ook gewoon tot 180km/u.

Bijna altijd sluiten we dit soort van artikels af met de melding dat het vernieuwde model voor het eerst te zien is op Autosalon zus of zo. Dat van Genève, begin maart, zou je hier gokken. Maar Volvo doet eigenlijk nauwelijks nog autosalons…