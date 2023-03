Cupra Leon (niet Seat) hinkt op twee benen

Door: BV

Cupra was lange het tijd het sportieve label van Seat. Een badge die erop werd gekleefd, wanneer onderaan de cilinders wat meer vermogen was gevonden en al de rest een paar graden straffer was gemaakt. Tegenwoordig is dat niet meer genoeg. Seat is nu een apart merk, met aparte modellen. Fair enough. Maar het wordt natuurlijk weer wat ingewikkelder wanneer je ook gewone Seats onder die Cupra merknaam wil verkopen. Zeg dus niet Seat Leon Cupra, maar gewoon Cupra Leon tegen deze… Seat?

Heel gamma

Was er vroeger één model met dat Cupra-label, dan zijn dat er nu al meteen vier. Dat heeft Seat van de premium-Duitsers geleerd. Die hebben ondervonden dat M- en AMG-logootjes op zo veel mogelijk modellen hangen goed is voor de bankrekening. Een beetje dikke motor? Kleven maar. Onderzoek wees namelijk uit dat er meer klanten waren die wilden doen alsof ze met een sportief model rondreden, dan er waren die een relatief potige motor wilden, zonder uitersten te gaan opzoeken en - vooral - zonder al dat uiterlijk vertoon.

Hier is het niet veel anders. Er is een vijfdeurs en break die je kan krijgen met 245pk of 300pk en er is nog een topversie met 310pk die er alleen in de meest functionele versie is. Die laatste heeft vierwielaandrijving en rept zich in minder dan 5 tellen naar 100km/u.

Ja, ook een stekkerhybride

Mooi rond, denk je dan fout. Want er komt ook nog een Leon eHybrid, met de techniek van de VW Golf GTE. Ja, ook met de naam Cupra op z’n identiteitskaart. Kwestie van de aandacht af te laden van de prijs van zo’n stekkerhybride. Die combineert een 1,4l benzinemotor aan een elektromotor om samen ook aan 245pk te komen. Puur elektrisch is er 115pk beschikbaar en melk je volgens de WLTP-cyclus 60 kilometers uit de 13kWh accu. Op papier zorgt dat voor een CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer. Precies zoals Europa dat (dit jaar) graag wil. Volgend jaar wordt de norm weer wat strenger, maar dan komt Seat gewoon weer met een accu die ietsje groter is.

Sex-it-up

Om het allemaal nog wat aantrekkelijker te maken, stelt Seat meteen ook twee raceversies voor. Een e-Race en Leon Competicion. De eerste is een zuiver elektrische racer die zo maar eventjes 680pk en 960Nm opwekt. Aan boord is ook een 65kWh accu. Die houdt het maar zo’n 20 minuten vol. Naar de Nürburgring moet je er dus niet mee trekken want als je de verplichte in- en uitloopronde rekent, heb je niet eens genoeg voor één toertje op vol vermogen. De Leon Competicion kan dat wel, want die drinkt gewoon benzine. 340pk, 410Nm, een sequentiële zesbak en een top van 260km/u (ja, begrensd - boehoe).