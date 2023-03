Elektrische auto herstellen dubbel zo duur

Door: BV

Gaat er wat stuk aan een elektrische auto, dan heb je meteen een gepeperde rekening. Sommige onderdelen zijn zelfs 10 keer duurder dan bij een conventionele auto, blijkt uit onderzoek.

Minder onderhoud, hogere herstelkost

In een elektrische auto zitten een pak minder onderdelen dan in een auto met een verbrandingsmotor en ze vergen nauwelijks onderhoud. Dat laatste wordt door de fabrikanten (terecht) aangehaald om te onderschrijven dat de onderhoudskosten van een EV lager zijn dan die van een conventioneel voertuig. Maar als er iets stuk gaat, wordt het meteen erg duur. Dat blijkt uit onderzoek van garantieverzekeraar Autotrust dat het Nederlandse Automotive Management kon inkijken. Sommige onderdelen zijn tot 10 keer zo duur dan bij een conventionele auto en een herstelling kost gemiddeld genomen ruim het dubbele. Autotrust, dat uitgebreide garantiepakketten voor elektrische auto’s aanbiedt, baseert zich op ruim 150 herstellingen.

Weinig concurrentie

De verzekeraar wijt de hoge herstelkosten in de eerste plaats aan een gebrek aan concurrentie. Elektrische auto’s zijn nog relatief zeldzaam en er zijn weinig of geen goedkopere aftermarket-alternatieven voor onderdelen en componenten te vinden. Bovendien blijkt niet alles aan zo’n EV makkelijk herstelbaar. Niet alle onderdelen kunnen gerepareerd worden, waardoor er vaker complete componenten of assemblages worden vervangen dan bij een conventionele auto.

Onderdelen tot 10 keer duurder

Autotrust haalt het voorbeeld aan van de Nissan Leaf. Een rembekrachtiger van een elektrische auto werkt anders dan die van een conventioneel exemplaar. Vervanging kost bij een brandstofauto gemiddeld zo’n 350 euro, terwijl Nissan voor de vervanging van een exemplaar bij de Leaf 4.000 euro in rekening brengt. Het gros van het verschil is voor rekening van de onderdelenkost, hoewel de technische eigenschappen ervan dat prijsverschil niet verantwoorden.

Verzekeraars passen tarifering aan

Ook de herstellingen van een hybride of stekkerhybride auto zijn, zo zegt Autotrust. Daar zijn het vooral elektronische componenten en versnellingsbakken (die vaak meer koppel ter verwerken krijgen dan bij conventionele auto’s) die de prijs opdrijven. Verzekeraars hanteren daarom vaak specifieke tarieven voor die voertuigtypes.