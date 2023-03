Citroën stelt DS 9 voor

Door: BV

Heuglijk nieuws uit Frankrijk. Citroën gaat dan toch nog eens een grote auto bouwen. Onder merknaam DS, dat wel. En hij zal in China van de band lopen voor wereldwijde distributie. Maar krijg nu niet meteen visioenen van een lange rij legendarische Citroëns. De Fransen moesten elke cent in twee bijten om nog eens een concurrent voor een Audi A6 of BMW 5-Serie op de markt te brengen. Er werd daarom heel wat gerecycleerd van de Peugeot 508, en dat is er aan te zien.

Een verklede Peugeot 508

Om nog een heel of half segmentje op te klimmen, is de DS 9 niet gebaseerd op de 508 zoals we die in Europa kennen, maar op de Chinese 508 L. Die heeft nog eens 10cm extra plaats tussen de voor- en achteras. Plaats genoeg om een extra knik in de plooilijn op het achterportier te verwerken. Maar z’n algehele vormgeving blijft herkenbaar, het DS-sausje ten spijt. De uitlaateindstukken zijn zelfs nog precies gelijk aan die van de 508 L. De prijs wordt wellicht nog een beetje extra opgeklopt, maar toch werd er nog verder bespaard. Heeft de Peugeot 508 in Europa nog frameloze zijruiten, dan zitten ze bij de 508 L en deze DS 9 weer mooi in een omlijsting. Minder complex, makkelijker te bouwen en goedkoper. Idem met de kofferklep, die hier niet langer de achterruit meeneemt wanneer ze opent. Er zijn wel een paar troostprijzen. Verzonken deurklinken, achterste richtingaanwijzers die bovenaan de achterruit zitten en een omdraaiend klokje in het dashboard.

Vooral uitstootvriendelijke aandrijflijnen

De DS9 krijgt interieurthema’s die vernoemd zijn naar hippe wijken in Parijs. Maar allemaal horen ze nappaleder op het dashboard te krijgen, samen met de typische diamantvormige DS-stijlelementen.

In China krijgt de DS 9 ook een conventionele, 225pk sterke, benzinemotor onder de kap. Bij ons komt hij alleen met alternatieve aandrijfvormen. Gelanceerd wordt hij met de stekkerhybride-aandrijfcombinatie van de Peugeot 508 (systeemvermogen van 225pk en met een 11,9kWh accu kan die tot 50km ver rijden). Kort erna komen er nog twee elektrische versies. Eentje met 250pk en een topvariant die uit de niet nader omschreven accuset 360pk en vierwielaandrijving perst.

Wanneer de DS 9 op de markt komt, is nog niet bekend.