Precept: de toekomst volgens Polestar

Door: BV

Polestar heeft momenteel twee modellen in de catalogus. De exotische Polestar 1 (zie test hier) en de Polestar 2. Twee auto’s waarvan moeilijk te ontkennen valt dat ze eruit zien als Volvo’s. Deze Precept, die een blik moeten gunnen op de toekomst voor het merk, kan dat alvast uitspelen. Z’n stijl wordt door de fabrikant omschreven als ‘minimalistisch atletisch’ en heeft niet zo veel meer weg van de stijlkenmerken die je met z’n Zweedse groepsgenoot associeert.

Gran Coupé

Het uiterlijk heeft alles wat designers graag in een concept steken: hij is groot (de wielbasis bedraagt 3,1 meter, dan kan er een grote accu in), de portieren openen op een originele manier en zonder stijl en er zijn individuele zetels. De techniek gaat er dan wel vooruit, maar je houdt beter je adem niet in tot die dingen materialiseren in een productiemodel. De camera’s in de plaats van spiegels - dat mag sinds kort. Over de aandrijflijn wordt nog niet te veel prijsgegeven, maar dat het elektromotoren zijn die het mooie weer zullen maken - met flitsende prestaties - is zeker.

Om zelfrijdende functies aan te kunnen bieden, heeft de Precept een Lidar bovenop het dak zitten. De sensoren zitten trouwens niet alleen aan de buitenkant. Ze zitten ook binnenin. Daar registreren ze wanneer iemand het centrale 15” infotainmentsysteem wil aanraken. En ze volgen ook waar de bestuurder naar kijkt.

Op het Autosalon van Genève

Polestar heeft het meestal niet begrepen op Autosalons. Daarvoor vindt het merk, dat ook geen traditionele dealers wil, zich te modern. Maar het maakt wel een uitzondering voor het Autosalon van Genève, dat volgende week de deuren opent. Daar zal deze Precept naar aandacht van pers en publiek hengelen.