Wintersportellende: urenlange laadpaalfile voor Teslarijders

Door: BV

In normale omstandigheden hebben Tesla rijders bijna altijd een plaatsje aan een laadpaal onderweg. Er wordt veel vaker thuis geladen dan bij een snellader. Dat verandert allemaal wanneer een hele hoop elektrische auto’s allemaal dezelfde richting uit rijden en hun rijbereik nodig hebben om een grote afstand te overbruggen.

Laadpaalfile

Hoewel ervoor gewaarschuwd was door mobiliteitsorgansiatie KPMG (vergelijkbaar met VAB of Touring), leverde dat afgelopen zaterdag urenlange files op met (hoofdzakelijk Nederlandse) Teslarijders op weg naar wintersport. KPMG schatte dat zo’n 1.500 Tesla-rijders op ongeveer hetzelfde moment aan een gelijkaardige verplaatsing zou beginnen. Deze foto’s zijn afkomstig van een filmpje dat we ook op de Auto55-twitter gegooid hebben. Daarop is te zien dat tientallen Tesla’s staan aan te schuiven voor een laadpaalsessie op de A3-snelweg bij Willroth. Een laadpaalfile. Meteen een nieuw woord dat lijkt aan te slaan. Wie in de file stond, vond het wellicht allemaal wat minder grappig. De wachttijd moet uren hebben bedragen.

Problemen bij twee laadstations

Volgens Tesla viel het allemaal nogal mee. Slechts bij twee laadstations liep de situatie uit de hand. De wachttijden bij de andere stations bleven binnen de perken.

Aanstaande zaterdag, gaat de wintersporttrein de andere richting uit. Dan worden weer problemen verwacht, al valt te verwachten dat heel wat Teslarijders hun reisschema zullen aanpassen om nieuwe laadpaalfiles te vermijden.