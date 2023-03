Oplossing rijbereik elektrische auto’s: hang er een powerbank achter

Door: BV

Elektrische auto’s zijn duur. Uit onderzoek (zie hier) bleek zelfs dat ze de afgelopen tijd almaar duurder werden. Maar toch blijft hun rijbereik nog erg beperkt en duurt een snellaadsessie nog steeds een veelvoud van de tijd die conventioneel tanken in beslag neemt. Wie vooral thuis laadt en geen lange afstanden aflegt, heeft daar wellicht weinig last van. Maar wanneer er op een druk moment eens ver gereden moet worden, kan in de problemen komen. Dat werd afgelopen week nog geïllustreerd door het ontstaan van laadpaalfiles door Tesla-gebruikers die op wintersport trokken.

Aanhanger met grotere batterij

Het Franse bedrijfje EP Tender denkt de oplossing te hebben. Net zoals je powerbanks (een aparte batterij) gebruikt om de almaar kleinere autonomie van je smartphone op te vangen, zou je een draagbare accu kunnen gebruiken om je rijbereik te vergroten.

EP Tender ontwikkelde nu al een aanhangwagentje waarin een 36kWh accu zit. Bij snelwegverkeer is dat bij de meeste elektrische auto’s (geen rekening houdend met het meerverbruik door de aanhanger zelf) goed voor zo’n 150 extra kilometers. Maar op termijn, over een jaar of vijf, zouden er ook aanhangers met 60kWh bereik kunnen zijn. En de Fransen denken aan een heus netwerk van wisselstations, zodat je onderweg aanhangers kan wisselen, uiteraard met de inmiddels obligate app om alles te regelen.

Te huur

De cijferaars bij EP Tender denken je zo’n aanhanger voor 35 euro per dag zou kunnen huren. Of dat mét of zonder laadbeurt is, is niet duidelijk. Maar rijden en laden tegelijk gaat momenteel niet, dus je elektrische auto moet aangepast worden. Dat zou zo’n 600 euro kosten.

Helaas...

En toch is het momenteel verre van een oplossing. Wat nogal wat media, en ook EP Tender, inmiddels over het hoofd lijken te zien, is het gewicht van de trailer. Zelfs een relatief kleine accu van 36kWh weegt een paar honderd kilogram. Eentje van 60kWh tot wel 400kg. Maar met de meeste elektrische auto’s mag je helemaal niet slepen. Je mag al blij zijn als er een trekhaak op mag voor een fietsendrager. De Renault Zoe (zie test hier) die door EP Tender zelf wordt opgevoerd bijvoorbeeld: daar mag precies 0kg aan de trekhaak. Niks. Bij EV’s regel, eerder dan uitzondering. Gebruik ervan is daardoor helaas illegaal en onverzekerbaar.