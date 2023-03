De snelste VW Touareg heeft een stekker

Door: BV

Al sinds Volkswagen de Touareg introduceerde (een hele tijd geleden al, in 2003), brengt het van z’n stoere SUV ook snelle versies op de markt. Van de eerste generatie kwam er een versie met een 450pk sterke 6-liter W12 én een 313pk sterke tiencilinder diesel. En voor generatie twee werd die V10-oliestoker nog eens naar net geen 350pk gekitteld.

Andere tijden, dus stekkerhybride

Maar de tijden zijn veranderd. Wilde de Touareg in z’n eerste generatie nog vooral aanknopen bij de echte terreinwagens, dan pakt hij inmiddels fier uit met het feit dat hij een volwaardige SUV is. En er is nu met deze Touareg R wel weer een snelle versie. Maar hij bereikt z’n prestaties op een andere manier. De brandstofmotor is met z’n 3-liter inhoud en zes cilinders relatief bescheiden. Ter compensatie zijn er twee turbo’s, een accu én een elektromotor. Samen goed voor 462pk en 700Nm.

De batterij van 14,1kWh kan de jongste VW Touareg tot 140km/u voortstuwen en is perfect voor statistici: je kan de gemiddelde Europese pendelafstand helemaal elektrisch afleggen. Europa vindt dat ook leuk, want dat betekent dat deze kolos wordt weggeschreven als erg uitstootvriendelijk.

Volwaardig sleepvermogen

Het is fijn dat VW aangeeft dat hij op de vier wielen wordt aangedreven, dat hij tot 3,5 ton aan de trekhaak verdraagt en dat hij tot z’n begrensde topsnelheid van 250km/u semi-autonoom kan rijden. Maar het valt niettemin op dat het anders zo belangrijk geachte acceleratiecijfer ontbreekt. Een laadtijd aan een beetje normaal stopcontact, houdt VW ook nog achter.

VW Touareg R: zo te herkennen

De topper in het Touareg-aanbod is herkenbaar aan z’n zwarte koetswerkdetails, donkere achterlichten en grote 20-duimers. De speciale kleur Lapis Blue is alleen op deze Touareg R te krijgen.