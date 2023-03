Opfrisser: Hyundai i30

Door: BV

We stellen ons de vraag wie zo’n Hyundai i30 eigenlijk zou herkennen als er geen logo op zou hangen. Auto’s uit het C-segment ruilen karakter steevast voor de drang om een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken. Daarom lijkt het vaak wat op elkaar. En toch heeft Hyundai getracht bij deze facelift zich wat meer te profileren. Vooral dan in de tekst. Je hoort er voortaan elementen van een straaljager in te herkennen. Wat een optimisme.

Aanpassingen aan de Hyundai i30

De grille werd wat groter, de achterlichten zijn LEDs en vooraan krijg je die technologie als een optie. Aan de binnenkant wordt er hoogdravend gedaan over nieuwe verluchtingsroosters en kan je voortaan ook een spannende grijze tint krijgen in plaats van zwart. Waar je tegenwoordig gif op kan innemen, is dat er bij zo’n opfrisser ook aan het infotainment is gesleuteld. Hier betekent dat dat de diameter van het infotainmentscherm groeit naar 10,25”, bovenop een digitaal instrumentarium van 7”.

Meer veiligheidsvoorzieningen in i30 facelift

We komen al dichter bij de rijervaring - waarover wel echt nieuws te melden valt, - met de rijhulpsystemen. Er zijn updates op elektronisch vlak. Zo heb je nu onder meer een Lane Following Assist, Rear Collision-avoidance Assist en Leading Vehicle Departure Alert.

Hyundai i30 MY2020: dit zijn de motoren

Aan keuzemogelijkheden voor onder de kap geen gebrek. Er is een nieuwe 1,5l benzinemotor met 110pk die aan een handbediende zesbak wordt gepaard. Een trapje hoger zit een veel kleiner motortje, maar dan mét turbo: 1,0l met 120pk die tegen een meerprijs ook met een zevenbak te krijgen valt. Die twee zijn er ook als mild hybrid, met 48V ondersteuning, maar helaas ook weer in ruil voor extra centen. Helemaal bovenaan komt een 1,5l met 160pk (want u wel met turbo). Die zou mooi moeten paren met de sportiever aangeklede N-line-modellen, al levert Hyundai dat koetswerkpakket eigenlijk met eender welke motor. Ja, ook met één van de twee diesels: 115 of 136pk sterk. Die laatste heeft altijd mild hybrid-ondersteuning.