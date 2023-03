Snelle drieling: VW Golf GTI, GTD en GTE

Door: BV

Niet alles loopt bij VW momenteel volgens plan. Maar de drie snelle versies van de jongste, achtste Golf-generatie (waarvan je hier al een test vindt), die worden precies zoals gepland voorgesteld op het Autosalon van Genève. Drie snelle versies, zeg je? Jawel. Het gaat om een benzine, de GTI, een diesel, de GTD en een stekkerhybride, de GTE.

Hetzelfde maar anders

Een brulkikker is een GTI niet. Hij is graag herkenbaar, maar zonder het daarom van de daken te schreeuwen. Een aangepaste badge links en rechts, wat andere bumpers en een meer prominente uitlaat volstaan doorgaans. Hier wordt het verschil ook nog gemaakt door dagrijlichten die bijna over de volledige breedte van de auto lopen en een voorbumper met grille in honingraatstructuur waarin erg fantasierijke X-vormige mistlichten zitten. Elke versie heeft een specifiek sierlijstje, rijdt op een eigen setje velgen en heeft een andere uitlaat: de GTI heeft één spruitstuk links én rechts, de GTD heeft er twee aan de linkerzijde en de GTE steekt z’n uitlaat weg.

De nieuwe VW Golf aan de binnenkant

Aan de buitenkant wijzigde de Golf bij de jongste generatiewissel niet veel. De structuur bleef zelfs ongewijzigd. Maar aan de binnenkant werd meer vertimmerd. Daar gaat de Golf nu helemaal digitaal, met twee grote schermen die domineren en nauwelijks nog conventionele knoppen. In dit geval worden ook zetels gemonteerd met wat meer zijdelingse steun, krijgt je telkens een stofje met ruitjes en voor elke variant een andere accentkleur.

GTI, GTD of GTE?

De diesel, een tweeliter, is de minst krachtige van het drietal. Daar perst VW 200pk en 400Nm uit. Daarna volgt eigenlijk de GTI zelf. Die puurt 245pk en 370Nm uit een benzine met dezelfde inhoud als de GTD-diesel. In de GTE ligt een kleinere motor, een 1.4 TSI, maar als je daar de elektromotor bijtelt, komt je toch nog uit op 245pk en 400Nm. Allen hebben ze een zeventraps-DSG-automaat onder de kap en alleen de GTI is er nog met een handbak als je die zou willen.

Wanneer komt de nieuwe VW Golf op de markt?

De exacte prestaties geeft Volkswagen nog niet prijs. Wanneer ze op de markt komen of wat ze zullen kosten, is evenmin bekend. We wagen ons echter wel al aan een voorspelling: de twee conventioneel aangedreven motoren worden duurder dan voorheen want eigenlijk wil VW vooral de GTE verkopen. Want: Europese uitstootdoelstellingen.