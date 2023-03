Het loopt helemaal fout met de elektrische VW ID.3

Door: BV

Het was met heel wat tromgeroffel dat Volkswagen in september van vorig jaar de ID.3 voorstelde op het Autosalon van Frankfurt. Het nieuws werd zo belangrijk geacht dat de nieuwe Golf er niet welkom was. Niets mocht de aandacht afleiden van de elektrische revolutie die vanaf dan uit Wolfsburg zou geleid worden. Maar waar blijft die ID.3?

Steeds meer uitstel voor VW ID.3

De productie van elektrische vijfdeurs werd in november al opgestart. Het is de pionier voor het specifiek ontwikkelde MEB-platform van de motorgigant. De VW Group wil de komende twee jaar minstens twintig modellen lanceren op die architectuur. Maar achter die facade van ongebreidelde ambitie en optimisme schuilen problemen. Geen enkele ID.3 is al uitgeleverd, ze staan op gigantische parkeerplaatsen te wachten. Eerst vond men dat bij VW nog niet zo erg. Al die elektrische auto’s pas in 2020 uitleveren zou VW helpen om het door Europa opgelegde uitstootgemiddelde te halen. Er werd gefluisterd dat de eerste tienduizenden klanten hun auto in de lente zouden krijgen. Die deadline verschoof inmiddels al naar de zomer. En nu hoor je links en rechts dat de ID.3 misschien pas volgend jaar wordt uitgeleverd.

Problemen met software Volkswagen ID.3

Wat is er aan de hand? Veel informatie geeft VW niet, maar er sijpelde al voldoende informatie uit om te kunnen stellen dat er met zekerheid ernstige softwareproblemen zijn. Het MEB-platform is niet louter een nieuwe fysieke structuur, maar is ook opgebouwd rond een nieuw softwareplatform. Dat kreeg VW niet op tijd klaar. Elke ID.3 die nu al wordt geproduceerd, zal daarom voor levering manueel geüpdatet moeten worden. Dat zal VW aardig wat kosten. Het gaat al om meer dan 20.000 exemplaren.

Te haastig ontwikkeld

Inmiddels doen ronduit hallucinante cijfers de ronde. Testrijders zouden tot wel 300 softwarefouten per dag rapporteren. En VW zou zo maar eventjes 10.000 ingenieurs in de weer hebben om de problemen op te lossen - voorlopig nog zonder resultaat. Cijfers die naar alle waarschijnlijkheid (fors) overdreven zijn. Maar dat de problemen diep zitten, is inmiddels wel klaar als pompwater. Volgens insiders zou de software van meet af aan ‘te haastig’ ontwikkeld zijn.

Wil de klant nog een nieuwe VW ID.3?

Het nieuws is niet alleen slecht voor de fabrikant, die wellicht ook verschillende andere op MEB gebaseerde producten moet uitstellen, maar ook voor de klant die z’n vertrouwen in VW stelde. Wie één van de tienduizenden mensen was die al een bestelling plaatste, moet niet alleen langer wachten. De kans is ook groot dat hij een auto krijgt die al geruime tijd buiten stil staat. Het koetswerk en - belangrijker - de accu zijn daarop niet berekend. Laat VW van die tienduizenden auto’s de accu helemaal leeg lopen, dan zou dat op termijn gevolgen kunnen hebben voor de capaciteit en de levensduur. Klanten kunnen zich dus niet alleen de vraag stellen of VW hun geduld verdient - ze mogen zich stilaan afvragen of het product hun vertrouwen verdient.