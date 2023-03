Peugeot 208 is Auto van het Jaar (COTY)

Door: BV

Een paar jaar geleden besliste de organisatie van de Europese Auto van het Jaar om z’n winnaar steevast bekend te maken aan de vooravond van het Autosalon van Genève. Een beetje een eigenaardige beslissing, want dan is het jaar al aan z’n derde maand toe. Bovendien waren autosalons toen al op hun retour. En het Autosalon van Genève bleef daar niet van gespaard. Je zou toch kunnen verwachten dat de autojournalisten in kwestie dat in de smiezen hadden. Het zijn er tenslotte een zestigtal, uit nagenoeg alle Europese landen.

Autosalon van Genève gaat niet door

Dit jaar gaat dat Autosalon van Genève niet door. De Zwitserse autoriteiten schaften het af, omwille van het coronavirus. De meeste premières en aankondigingen gaan echter wel gewoon door. De marketingmachine is immers al in gang gezet. Magazines gedrukt… filmpjes en instagramposts voorgeprogrammeerd…

Geen garantie op succes

De COTY pakt graag uit met de commerciële waarde van z’n prijs. Het betekent wat, zo’n titel. Maar de Jaguar I-Pace die vorig jaar de kroon kreeg, leek daar niet echt van de kunnen profiteren. Een blik op winnaars uit het verleden zet één en ander in perspectief. Op de lijst staan auto’s als de Fiat Bravo/Brava, De Toyota Yaris, de Peugeot 307 of de Opel Ampera. Niet meteen auto’s die een blijvende indruk nalaten. Zelfs de dramatische NSU Ro80 werd ooit verkozen.

Peugeot 208 is COTY

Dit jaar werd het pleit beslecht tussen de Tesla Model 3, de Porsche Taycan en de Peugeot 208. De Tesla strandde op de tweede plaats. Die stak daar toch nog de elektrische Porsche de loef mee af. Maar de winnaar is dit jaar een model dat wél bij bosjes over de toonbank zal gaan: de nieuwe Peugeot 208 (zie test hier). De kleine Fransoos kreeg 281 punten. Tesla ging met 242 punten naar huis en de Porsche rijfde 222 punten binnen. Peugeot won al vijf keer eerder. Tesla nog nooit. Porsche won al één keer, in 1978. Neen, niet met een 911, maar met de 928.