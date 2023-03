Het begint: Belgische automarkt krijgt klappen

Door: BV

De Europese autosector heeft het al lange tijd moeilijk. De sector zit in economisch turbulent water. Heel wat merken moeten reorganiseren. Niet zelden voortvloeisels van een politiek gemotiveerde dieselhetze en almaar grotere twijfel bij de consument. Moet die kiezen voor een benzine, diesel, hybride of een elektrische auto?

Begin van een neerwaartse trend?

De Belgische markt leek lange tijd ongevoelig voor de neerwaartse trend en wist vooral voordeel te puren uit de snel veranderende regelgeving. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. In februari werden 46.775 nieuwe auto’s ingeschreven. Dat is 6,3% minder dan in 2019, na een januarimaand die nog 1,5% hoger afsloot dan een jaar eerder.

Bekende top 3

De top 3 bestaat uit traditionele topmerken: Volkswagen (4.370 stuks), Renault (3.303) en Peugeot (3.174). Ze verloren echter fors. VW boert 11 procent achteruit, Renault net geen 24% en Peugeot doet ei zo na -21%. BMW (op de vierde plaats) en Mercedes (plek 5) gingen er wel op vooruit. De volledige Top 38 hebben we zoals steeds op onze facebook-pagina geplaatst.

Vrachtwagens en motorfietsen

Verkopers van bedrijfsvoertuigen hoeven zich nog niet meteen zorgen te maken. De lichte bedrijfsvoertuigen gingen 4,5 procent vooruit in februari. Die tot 16 ton MTM stegen 9,9% na een zwakke januarimaand en die van meer dan 16 ton maakten een deel van hun achterstand ten aanzien van vorig jaar weer goed.

Het segment van de gemotoriseerde tweewielers kende ook een daling in februari van 9,2%.