Zeg niet Seat tegen Cupra Formentor

Door: BV

Een jaar geleden stelde Seat voor z’n nieuwe merk Cupra een concept car voor. Een crossover natuurlijk, want wat zou je anders maken. Nu is daarvan het definitieve model onthuld. De naam Formentor bleef. De rest eigenlijk ook. De verschillen met de concept zijn nagenoeg onbestaande.

Is Cupra Seat?

Dat hele Cupra-verhaal van Seat is eigenlijk best verwarrend. Het moest zo nodig een apart merk worden, maar het bestaat nagenoeg uitsluitend uit opgepepte Seats. Zoals de Leon die niet lang geleden nog in het voetlicht werd gereden. Er komen echter ook heel eigen modellen. Daarvan is deze Formentor de pionier. We zouden er echter niet van staan kijken wanneer daarvan straks ook een gewone Seat op de markt komt. Tegenwoordig weet je het niet meer.

Een echte crossover

Het uiterlijk van de Formentor wil het midden houden tussen dat van een sportieve hatchback en een SUV. Onder de kap zit gewoon de jongste evolutie van het MQB-onderstel. Met de strafste motoren: een 310pk sterke 2-liter benzine of een 245pk krachtige plug-in-hybrid. Net als in de Golf GTE die net werd voorgesteld. Daarin wordt een 1,4l TSI-motor met 150pk gepaard aan een elektromotor met 115pk. Rij je zuiver elektrisch, dan loopt het vermogen met andere woorden iet over, maar je hebt wel aardig wat koppel. En omdat zo’n crossover natuurlijk een pak minder efficiënt is dan een conventionele hatchback, rijdt hij minder ver dan een Golf met dezelfde mechaniek. Die laatste raakt nog 60km ver. Deze nieuweling moet al de hulp van de thermische centrale inroepen na 50km.

In normale omstandigheden stond de Formentor op het Autosalon van Genève, maar dat ging dus niet door.