Alfa Giulia GTA/GTAm is een feest

Door: BV

We hadden het al laten vallen: Alfa Romeo werkt aan een opgepepte Giulia. Een verjaardagscadeau. Dit jaar is het roemrijke merk immers 110 jaar jong. Er werd nog gespeculeerd over een GTA die 620pk sterk werd en 20kg minder zou wegen.

Meer vermogen, minder gewicht

Zo’n vaart liep het niet. De 2,9l V6 - een motor met Ferrari-genen - van de Giulia Quadrifoglio wordt 30pk krachtiger. Onder de motorkap schuilen dan 540 paarden. Maar het gewicht ging verder omlaag dan eerst gedacht. Er is tot 100kg ballast uitgegooid.

Specifieke koetswerkkit

Er is flink aan de Italiaan getimmerd. Zo heeft hij een grotere spoorbreedte dan de eerder al aangehaalde Quadrifoglio. Er kwam zo maar eventjes 50mm extra breedte bij. Die stoppen de Italianen weg onder fiks verbrede vleugels. Lang niet de enige koetswerkaanpassing. De koetswerkkit zou je zelfs zonder meer opzichtig kunnen noemen. Maar hij is ook functioneel, beloven ze daar. Er zijn zelfs lessen uit de Formule 1 getrokken. Nogal wat van die aanpassingen zijn vervaardigd uit koolstofvezel. Rollen doet de nieuwe super-Alfa op 20-duimers met een centrale wielmoer.

In het interieur zie je al een beetje hoe die kostbare kilo’s afgeschud werden. De achterbank sneuvelde in de GTAm. Daarmee hebben we meteen de vinger op het grootste verschil tussen beide versies gelegd. En wat overschiet lijkt veeleer uit een racewagen te komen.

Hoe snel is de Alfa Giulia GTA/GTAm

Gebruik je de launch control, dan gaat de GTAm naar 100km/u in 3,6 seconden. Dat is drie tienden flukser dan bij de Q.

Gelimiteerde oplage

Een prijs geven de Italianen niet op. Maar je kan op je twee oren slapen: je zal een halve toom spaarvarkens voor moeten slachten. Je krijgt dan wel wat speciaals. Gegarandeerd - er zullen er niet meer dan 500 van gemaakt worden.