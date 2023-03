Spring is voorbode betaalbare elektrische Dacia

Door: BV

De betaalbare elektrische auto. Die wordt al lange tijd beloofd, maar materialiseerde niet. Uit recent onderzoek is zelfs gebleken dat elektrische auto’s weliswaar meer rijbereik kregen, maar alleen maar duurder werden. Dacia gaat er wat aan doen. Dat merk presenteert deze Spring Concept, die op het Autosalon van Genève hoorde te debuteren. Een elektrische crossover die wél democratisch geprijsd zal zijn wanneer hij in de showrooms z’n opwachting maakt. Dat is ten vroegste in 2021.

Europese Dacia is Chinese Renault

Over de elektrische auto van Dacia wordt al een tijdje gespeculeerd. De groep had immers een perfecte kandidaat in huis: de Renault City K-ZE. Die wordt in China gebouwd voor de lokale markt. En kijk, de Spring lijkt er als twee druppels water op.

Eigen karakter?

Ja, natuurlijk is er voor de concept car wat fantasie overheen gestrooid. Lichten, velgen en opvallende stijldetails. Wellicht houdt de productievariant er straks alleen de specifieke grille en logo’s van over.

Wat zijn de specs van de Dacia Spring?

Het is niet bekend welke technische wijzigingen zullen worden doorgevoerd voor de Europese versie van het model. De City K-ZE, die in China te koop is voor (omgerekend) minder dan 10.000 euro, heeft een relatief bescheiden elektromotor die 44pk en 119Nm opwekt en kan ongeveer 250km ver rijden.