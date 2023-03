Morgan Plus Four is helemaal nieuw, maar je ziet het niet

Door: BV

Een compleet nieuw chassis en een motor van BMW. Maar het uiterlijk blijft nog steeds dat van een Morgan.

Nieuwe Morgan Plus Four

De Plus Four is het instapmodel van het merk. En hoewel het als twee druppels water lijkt op het vorige model, is het voor 97 procent nieuw. Om dat te onderlijnen vervangen de Britten het cijfertje ‘4’ in de naam door ‘Four’. Zo weet je ook hoe dat komt.

Het belangrijkste nieuws zit helemaal onderaan. Het onderstel wordt nog steeds als vanouds met de hand gelast, maar het bestaat niet langer uit een stalen chassis dat rond houten balken wordt geslagen. Voortaan bestaat het helemaal uit aluminium. Het was wel eens tijd voor een update: het oude onderstel ging al zo’n tachtig (!!) jaar mee.

Zelfde basisarchitectuur als Morgan Plus Six, maar kleiner

Dat nieuwe aluminium platform werd samen met dat van de Plus Six ontwikkeld. Het biedt een veel stijvere basis dan de vorige bodemstructuur. Die moet de fabrikant van nichesportwagens in staat stellen om - in principe - een zevenmijlssprong te maken op vlak van weggedrag.

Snel, met dank aan BMW

Onder de kap zit ook meteen een nieuwe motor. Dat is een tweeliter viercilinder twinturbo van BMW. Goed voor 255pk en 400Nm trekkracht in combinatie met een handgeschakelde zesbak. Maar met slechts 1.009kg op de weegschaal, voel je al dat de prestaties best indrukwekkend kunnen zijn. Je haalt er 100km/u mee in 4,8 seconden. Er komt overigens ook een automatische variant die 8 verzetten heeft. Maar die weegt meer en om de transmissie te beschermen is de trekkracht beperkt tot 350Nm. Die centrale is dan ook een tikkeltje trager: naar 100 in 5,2 seconden. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 240km/u. Je zit per slot van rekening gewoon onder een stoffen kapje. De CO2-afgifte daalde wel spectaculair. Er komt nu niet meer dan 159g/km uit de uitlaat. Een derde minder dan voorheen.

Hoeveel kost de nieuwe Morgan Plus Four?

De Plus Four is een géén grote auto. Dat zie je op de foto al. Als er iemand in zit die aan de grote kant is, lijkt het meteen krap. Hij heeft grosso modo dezelfde afmetingen als het model dat hij vervangt. Hij is 7,8 cm smaller dan de Plus Six en rust nog altijd op 15” spaakwielen.

Je kan de Morgan Plus Four meteen bestellen. Je rekent best op zo’n 70.000 euro. Nog voor de zomer zullen de eerste klanten hun exemplaar in ontvangst kunnen nemen.