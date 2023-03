Byton M-Byte komt naar Europa met het grootste scherm ooit

Door: BV

Sinds kort kan je in België een in China gebouwde elektrische crossover krijgen. Dat is deze MG ZS EV. Maar dat is slechts het begin. Volgend jaar komt ook deze Byton M-Byte naar het Oude Continent. Z’n specificaties zijn in elk geval indrukwekkend.

Europees uiterlijk

Een wereldwijde carrière stond al van meet af aan op de verlanglijst van Byton. Het ging dan ook niet over één nacht ijs en liet het model in Duitsland pennen. Dat leverde een SUV op met erg evenwichtige proporties en wat minder barokke lijnen dan we van de Chinezen gewend zijn. En voor de goede orde zijn er wat ‘laserlijnen’ tegenaan gegooid. Kwestie van toch iets unieks te hebben.

Aan de binnenkant belooft de M-Byte heel wat ruimte. Maar dat is niet wat alle aandacht naar zich toe trekt. Zelfs het stuurwiel met grote touchpads wordt uit het nieuws gedrukt. Het is het enorme TFT-scherm waarover iedereen het heeft. Je zou voor minder. Het is 1,20m breed. Ja, één meter twintig!

Wat is de autonomie van de Byton M-Byte

Onder de kap is de Byton ook interessant. Er komen drie verschillende aandrijflijnen. De instapper krijgt een accupakket van 72kWh en een elektromotor die 272pk aan de achterwielen voedt. Goed voor 360km rijbereik. In het midden van het aanbod vinden we een achterwielaandrijver met 408pk en 95kWh batterijcapaciteit voor 460km autonomie. En dan komt er nog een topvariant met vierwielaandrijving en een tot nader order onbekend vermogen, maar een autonomie van 435km. Hij heeft diezelfde 95kWh accu onder de vloer zitten, maar vergt wat meer stroom…

Ja, ook voor de Belgische markt

Naar alle verwachting komt de Byton M-Byte in 2021 op de Europese markt. Voor Nederland is er reeds een verdeler aangesteld. Onze Noorderburen hebben een streepje voor omdat ze daar gretiger elektrische auto’s kopen. Er wordt echter ook over een Belgische marktintroductie gepraat. Dat moet een moderne boel worden. Byton wil liever geen klassieke garages.