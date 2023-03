Hyundai gaat Porsche Taycan achterna

Door: BV

Hyundai wilde op het Autosalon van Genève nog eens goed uitpakken. Dat is waar deze Hyundai Prophecy voor diende. Dat is een vierdeurs coupé die volgens de Zuid-Koreanen voortborduurt op de stijl van de ’45’ Concept (zie hier). De overeenkomsten liggen er nochtans niet al te dik op. Maar als je nu zou zeggen dat Hyundai zelf eens een Porsche Taycan wilde ontwerpen… ja, dat is al een pak geloofwaardiger.

Hyundai Prophecy heeft minimalistisch uiterlijk

De stijlafdeling van Hyundai heeft er alles aan gedaan om zo weinig mogelijk te moeten werken. Dat levert immers een gladdere auto op. Buitenspiegels zijn er niet. Deurgrepen evenmin. Een grille? Neen, eigenlijk ook niet. De zijruiten hebben geen frame. Alleen achteraan werd er wat meer tijd geïnvesteerd. Daar moet het niet nader omschreven accupakket en de evenmin gedetailleerde elektrische aandrijflijn z’n warmte kwijt kunnen.

Hyundai voorzag er ook een achtervleugel in doorzichtig acryl. Die helpt met de downforce, zeggen ze. Maar met een honderden kilo’s wegend accupakket onder de vloer, is dat weinig relevant. Zeg maar dat het gewoon een aardig gimmick is. Er zit zelfs een derde stoplicht in geïntegreerd.

Helemaal zelfrijdend

De Koreanen maken een cockpit zonder stuur, maar met twee joystick-achtige bedieningselementen. Rijden zou de Prophecy helemaal zelf kunnen. Dat is een claim die we tegenwoordig heel wat minder horen dan enkele jaren geleden. Het vlot namelijk niet zo erg, met die zelfrijdende auto. Maar Hyundai neemt nog geen gas terug.

Wil jij nu een elektrische Hyundai?

Wat het nut van de Prophecy is? Wel, ouderwets aan het imago van het merk timmeren. En intussen de klant ervan proberen overtuigen dat elektrische auto’s sexy zijn. Tegen het eind van dit jaar zal driekwart van het gamma van het bedrijf geheel of (vooral) gedeeltelijk (plug-in hybrid of mild hybrid) geëlektrificeerd zijn. Maar het is niet voldoende om die in het aanbod te hebben staan. Je moet ze als merk ook nog verkocht krijgen.