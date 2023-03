Slechts 12 keer: Bentley Mulliner Bacalar

Door: BV

Bij automerken hoor je altijd dat de ontwikkelingskosten voor nieuwe platformen de pan uit rijzen. Maar er wordt zelden bijverteld dat 3D-design, virtual reality en zelfs 3D-printing ervoor zorgt dat het een pak goedkoper en sneller werd om die auto vorm te geven. Daar hebben we ook de wildgroei aan exclusieve edities van de jongste tijd aan te danken. Exlusieve Zagato-Astons, unieke Bugatti’s en Jaguars in gelimiteerde oplages. Duur ja, maar niet zo duur dat er geen klanten meer voor te vinden zijn. Bentley doet nu lustig mee met deze grondig aangepaste Continental GT. Die heet Bentley Mulliner Bacalar. Dat laatste is een verwijzing naar de Laguna Bacalar op het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Je raadt het - dat is niet de meest marginale regio van Zuid-Amerika.

Met een dikke twaalfcilinder

Voor deze Mulliner hebben we ook al een concept achter de kiezen. Die had een meer dan 1.300pk sterke elektrische aandrijflijn. Maar daar zat zo te zien toch niet al te veel volk op te wachten. Of het was wat te ingewikkeld. In elk geval heeft deze definitieve variant een 650pk en 900Nm sterke 6-liter W12 onder de kap. Die zit ook in de ‘gewone’ Continental GT. Maar hij werd hier net iets krachtiger.

Uitzonderlijk: Mulliner bouwt een tweezitter

Mulliner bouwt voor Bentley al 9 decennia lang speciale uitvoering. En toch is het pas de tweede keer dat het aan een tweezitter werkt. Er werd vooral aan de aankleding gewerkt. Die is een pak exclusiever dan bij de normale productievariant, al zie je aan de vormgeving wel dat die er ergens onder schuilt. In het dashboard zit 5.000 jaar oud hout, als je het merk mag geloven. En het is dan nog duurzaam ook. En elke zetel heeft precies 148.199 individuele steken. Die zijn nodig om het drukke patroon te creëren. En dan is er natuurlijk de vormgeving van de koets, waar vooral de achterzijde het verschil met de normale productie-GT probeert te maken.

Je bent te laat!

Bentley gaat niet meer dan 12 stuks van de Mulliner Bacalar bouwen en ze hebben allemaal al een koper.