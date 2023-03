Dit is de nieuwe Audi A3 Sportback

Door: BV

Je hoorde bij de Volkswagen Group onlangs nog dat z’n nieuwe modellen verder uit elkaar gepositioneerd moesten worden. De Duitsers vonden immers dat al hun producten - die technisch erg verwant zijn - ook op vlak van uiterlijk teveel dezelfde doelgroep aanspraken. En kijk, bij Audi lijkt dat niet op dovemansoren te zijn gevallen. De nieuwe A3 oogt meteen pak dynamischer dan z’n voorganger. Alleen - hij ziet er nu zelfs sportiever uit dat de Seat Leon, die graag die niche voor het merk claimde.

Nieuw design, zelfde afmetingen

Audi heeft het in z’n persinformatie uitgebreid over allerlei meer en minder (on)belangrijk stijldetails, maar we stellen voor dat je gewoon je ogen gebruikt om die in je op te nemen. Als het om de afmetingen gaat, houden de Duitsers zich dan weer opvallend op de vlakte. Verder dan ‘gelijkaardig aan de vorige generatie’ komen ze in Ingolstadt nog niet. Maar echt verrassen doet dat niet. De staande orders uit de hoofdzetel dicteren dat de uitgaven onder controle gehouden moeten worden. En dan plots veel aan de maatvoering veranderen, drijft die alleen maar op. Van de koffer kregen we wel volumes. Dat bedraagt tussen 380 en 1200l, afhankelijk van wat je met de achterbank aanvangt.

Lamborghini-vibes aan de binnenkant

Aan de binnenkant proberen de ontwerpers het verschil met de andere concerngenoten te maken door prominente ventilatieopeningen naast het digitale instrumentarium te parkeren. Het centrale display, voor infotainment en aanverwanten, is nu helemaal in het dashboard geïntegreerd en een beetje naar de bestuurder gedraaid. Ja, net zoals in de Golf. De aankleding is wel specifiek Audi en omvat nu meer sfeerlicht dan voorheen, zonder dat zo doorgedreven te integreren als Mercedes met z’n A-Klasse doet.

Nieuwe Audi A3: motoren en prijs

Onder de kap komen in eerste instantie drie motoren. Er komt een 1,5l TFSI met 150pk voor wie een benzine prefereert. Daarnaast parkeert Audi een tweeliter diesel in twee vermogensversies: met 116 of 150pk. Alleen de varianten met meer dan 150pk hebben overigens recht op een geavanceerde, volledig onafhankelijke achterwielophanging. De instapmotoren krijgen een vervormbare dwarstraverse die eigenlijk maar moeilijk te rijmen is met de premium positionering die Audi zichzelf wil aanmeten, om van de prijszetting nog maar te zwijgen. Alleen de kaalste varianten komen voor minder dan 30.000 euro in de catalogus.

Eerst als Audi A3 Edition One

Alle versies slepen zich aan de voorwielen door het verkeer, maar er staan ook nog Quattro’s (vierwielaandrijving) op het programma. Net zoals het aanbod straks wordt aangevuld met meer motoren, met inbegrip van enkele plug-in hybride versies. Zoals tegenwoordig eerder regel dan uitzondering is, wordt het model gelanceerd in een speciale ‘Edition One’ uitgave met een specifieke aankleding.