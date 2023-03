Mercedes E-Klasse krijgt meer karakter

Door: BV

De E-Klasse, dat was lange tijd dé Mercedes. Een onverslijtbaar bastion met een eigen, onmiskenbare identiteit. De jongste tijd is dat wat verwaterd, maar na vier jaar krijgt de jongste generatie toch weer meer identiteit. Hij zal voortaan weer gemakkelijker te onderscheiden zijn van de S- en C-Klasse.

Opgefriste Mercedes E-Klasse oogt dynamischer

Wat hij opsnuift is vooral meer sportiviteit. Of er nog een versie komt met de ster als vanouds bovenop de motorkap, ligt voor de hand, maar het is uit de persinformatie niet af te leiden. Daarin figureren uitsluitend modellen met een nieuwe grille. Bovenaan smaller dan onderaan. Precies omgekeerd van hoe het vroeger was. Die vorm was trouwens wel al te zien op AMG-modellen. Achteraan verandert de stijl nog meer. Daar zijn de relatief kleine achterlichten niet meer van de partij. Er zitten nu lichtunits die op vlak van stijl beter aanleunen bij de CLS en CLA. De opgefriste variant wordt het makkelijkst te herkennen van de achterzijde.

Aan de binnenzijde verandert er ook één en ander. Twee digitale schermen van 10,25” zijn voortaan standaard. Nog grotere schermen zijn er tegen een meerprijs. Het MBUX-systeem dat de ganse tijd zit te luistervinken, is voortaan standaard. Daarin zitten zo veel functionaliteiten dat je ze wellicht nooit allemaal ontdekt.

Zeven stekkerhybrides en een AMG met elektrische ondersteuning

De E-Klasse is ruime auto, dat spreekt voor zich. Om die, de strenge uitstootdoelstelling van Europa indachtig, een beetje zuiniger te maken (op z’n minst op papier) zijn er van dit ene model straks al zo maar eventjes 7 plug-in hybrids leverbaar. De combinatie wordt met zowel benzine- als dieselmodellen gemaakt. Nieuw is een tweeliter viercilinder met mild hybridsysteem. Die levert 292pk. Voor uitstootcijfers is het nog te vroeg.

De nieuwe AMG, nu met het cijfertje 53 op de kofferklep en een drieliter zescilindermotor onder de kap, heeft ook een mild-hybrid systeem. Die motor wekt dankzij een conventionele turbo én een elektrische compressor 435pk op, waar het mild-hybrid systeem nog 22pk bovenop legt. Voldoende voor een sprintcijfer van 4,5 seconden voor de berline en een één tiende meer voor de break. Vierwielaandrijving is standaard, wat je al uit de acceleratiecijfers kon afleiden. Voortaan heeft de E ook een driftfunctie, maar daar halen echte liefhebbers hun neus voor op. Dat is vals spelen.

Die AMG heeft ook weer een apart uiterlijk. En dat geldt ook voor de AllTerain, de opgehoogde avondtuurlijke break. Die heeft voortaan een grille die aansluiting zoekt met de stijl die de Duitsers voor hun SUV's uittekenden.