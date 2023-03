Koenigsegg Gemera is 1.700pk sterke plug-in hybrid met plaats voor vier

Door: BV

Plaats voor vier en bagage? En een stekkerhybride? Dan denk je niet meteen aan Koenigsegg. Maar de Zweedse fabrikant van hypersportwagens heeft toch net dat voorgesteld. De prestaties blijven overigens erg exotisch. De bestuurder heeft zo maar eventjes 1700pk ter beschikking.

Een bruikbare Koenigsegg?

De meeste auto’s die Koenigsegg bouwt, komen slechts sporadisch eens buiten. Maar de excentrieke Zweedse autobouwer vindt dat je z’n modellen gerust wat meer zou kunnen gebruiken. Zelfs voor verplaatsingen met familie of vrienden. De Gemera hoorde dé verrassing van het merk te zijn op het Autosalon van Genève. Dat ging niet door, maar verrassen doet hij niettemin.

Het is geen spartaanse boel aan boord. Koenigsegg voorzag een Apple CarPlay interface, een airco met drie temperatuurszones, Wi-fi, een geluidssysteem met 11 luidsprekers, bekerhouders voor alle passagiers, schermen voor de achterste inzittenden en zelfs 4 leeslampjes. Een wielbasis van 3 meter, vergelijkbaar met die van een Mercedes S-Klasse, zorgt voor voldoende plaatsaanbod.

Innovatieve brandstofmotor én drie elektromotoren

Met wat onder de kap zit, steekt het immers op geen kilootje. De stekkerhybride heeft in het totaal 1.700pk en 3.500Nm trekkracht. Watblieft? En het wordt eigenlijk nog indrukwekkender wanneer blijkt dat 600pk en 600Nm afkomstig is van een benzinemotor met een inhoud van… amper 2 liter. Dat is een motor met zwevende kleppen (zonder klepstoters) die op zuivere alcohol kan rijden. Topman Kristian Koenigsegg wil dat je daar liefst van al CO2-neutrale brandstof in tankt. Daarnaast zijn er nog drie elektromotoren. Eén per achterwiel en één die op de krukas van de verbrandingsmotor zit. De elektromotoren alleen kunnen de Gemera tot 300km/u snel maken en de accu houdt dat 50km uit.

Hallucinante prestaties

De prestaties zijn ronduit hallucinant. De prestaties van de Mega-GT: er wordt een knotsgekke acceleratie tot 400km/u beloofd. En de sprint naar 100km/u neemt 1,9 seconden in beslag. Je kan je stilaan afvragen of dat nog wel gezond is.

Duur zeker, die Koenigsegg Gemera?

Koenigsegg wil de Gemera in een oplage van hooguit 300 stuks bouwen. Ze zullen zo ongeveer een miljoen kosten.