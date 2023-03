Jesko Absolut wordt snelste Koenigsegg ooit en dan stopt de vermogenswedloop

Door: BV

Het is een beetje sneu voor Koenigsegg dat het Autosalon van Genève omwille van coronapaniek is afgeblazen. De Zweden hadden immers enkele verrassingen in hun mouw zitten. De Gemera is een bliksemsnelle comfortabele vierzitter - de eerste van het merk. Die ontdek je achter deze link. En dan is er nog deze Jesko Absolut. Dat moet straks de snelste auto ter wereld worden. En dan vindt Koenigsegg het welletjes. Het bedrijf zal naar eigen zeggen nooit proberen een snellere auto te maken.

De snelste auto ooit

De Jesko Absolut is, logischerwijze, een afgeleide van de al erg indrukwekkende Jesko die vorig jaar boven de doopvond werd gehouden. Het grootste verschil tussen de twee zit in het aerodynamische pakket. Deze variant wekt een hoop minder neerwaartse druk op. Dat betekent dat hij aan stabiliteit inboet, maar dat hij daar tegenover een stuk gladder wordt. Z’n weerstandscoëfficient (Cd) bedraagt nog amper 0,278. Het opvallendst is het ontbreken van de achtervleugel.

Straks naar 500km/u

De 5-liter biturbo V8 van de Jesko, gekoppeld aan een 9-versnellingsbak en een elektronisch gestuurd differentieel, levert nog steeds 1.600pk en 1.500Nm op E85-brandstof. Het belangrijkste van al: de Jesko kon accelereren tot 485km/u. Je voelt het aankomen: deze auto gaat straks 500km/u halen. Als eerste. En als Koenigsegg die pluim in z’n hoed heeft gestoken, houdt het die schijnbaar niet aflatende vermogensrace voor bekeken.