Miljoen of 3 over? Bugatti suggereert de Chiron Pur Sport

Door: BV

Bugatti heeft maar één model in de catalogus. De Chiron. Maar het blijft er wel nieuwe versies van verzinnen. Zeker bij Porsche in de leer geweest. Dit is de jongste: de Pur Sport. Bekijk het als een Chiron Sport die nog wat agressiever werd.

Zelfde motor, nieuwe versnellingsbak

Laat ons maar meteen de vraag over de motor beantwoorden. Die blijft gewoon hetzelfde. De 8-liter W16 met vier turbo’s levert nog steeds 1.500pk. Er is een miniem verschilletje: de motor trekt nu 200 toeren verder door. Naar 6.900t/min. Dat hebben we te danken aan een andere transmissie en een hergecalibreerde automaat. De overbrengingsverhoudingen werden 15% korter. De hernemingen zijn daardoor nog flukser.

Extremere afstelling

De belangrijkste aanpassingen geschieden evenwel aan het chassis. Daar zijn de veren een stuk stijver. 65% stugger vooraan, 33% straffer achteraan. De demping is ook meer op pure prestaties afgestemd. De Aero-wielen zijn 16kg lichter en moeten de koeling van de remmen verbeteren. En dan zijn er nog Bugatti Sport Cup 2 R-banden die door Michelin werden ontwikkeld. Ze zijn behoorlijk groot: 285/30 R20 aan de voorzijde en 355/25 R21 achteraan. Een aangepaste metaallegering voor de remmen spaarde ook nog eens 19kg uit.

Heb je die vleugel al gezien?

Bij al die technische aanpassingen horen ook enkele esthetische aanpassingen. Je moet tenslotte ook zien waarvoor je straks minstens 3,2 miljoen euro betaalt. Vooraan vind je onder meer een nieuwe splitter en achteraan zijn er 3D-geprinte titanium uitlaten en een vleugel die ‘serieus veel’ downforce opwekt. 1,9m breed is dat in carbon uitgevoerde gevaarte.

Wie nu één van de slechts 16 voorziene exemplaren bestelt, kan hem nog dit jaar krijgen. De wachtlijsten bij Bugatti zijn duidelijk niet zo lang…