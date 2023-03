Europa wil overal max 30km/u in de bebouwde kom

Door: BV

We rijden met z’n allen almaar trager. De snelheid in de bebouwde kom werd in 1992 verlaagd van 60 naar 50km/u. In 2005 werd de zone 30 bij schoolpoorten ingesteld. En in 2017 ging de maximumsnelheid op gewestwegen omlaag van 90 naar 70km/u. Dit jaar wordt de maximumsnelheid op de Brusselse Ring ook nog beperkt tot 100km/u. Brussel zal in januari 2021 de maximumsnelheid ook beperken tot 30km/u in het ganse gewest, uitgezonderd enkele hoofdverkeersassen.

We rijden steeds trager

Niet alleen de maximumsnelheid verlaagt, maar ook het gebied waarbinnen ze geldt, wordt steeds ruimer geïnterpreteerd. De Vlaamse bebouwde kommen groeien, net als de zones waarbinnen uitzonderingsmaatregelen van toepassing zijn. 50km/u waar je normaal 70 zou mogen. En 30 binnen de bebouwde kom. Steden als Antwerpen en Gent breidden hun zone 30’s in het verleden al vrijwillig gevoelig uit. Als het van Europa afhangt, wordt dat laatste straks de norm. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde, het Belgische verkeersveiligheidsinstituut Vias, de voetgangersbeweging en de Fietsersbond zijn alvast voor.

Overal 30 is veiliger

Vorige week kwamen Ministers en vertegenwoordigers van meer dan 100 landen samen in Stockholm voor een groots opgezet congress rond verkeersveiligheid. Daar werd de ‘Stockholm Declaration’ ondertekend. Dat is een doelstelling om het aantal verkeersdoden tegen 2030 te halveren. Bij dat plan horen een aantal aanbevelingen. Eén van de opvallendste is een algemene snelheidsbeperking van 30km/u op plaatsen waar auto’s en zwakke weggebruikers elkaar kunnen kruisen. Dat is voortaan een officiële aanbeveling van de EU. De redenering is gekend: een lagere snelheid verhoogt de veiligheid. Die ratio werd ook gehanteerd door Ben Weyts, toen die de snelheid op gewestwegen verlaagde. Maar ondanks een steeds tragere gemiddelde snelheid van de Belgische automobilist, steeg het aantal verkeersslachtoffers in ons land afgelopen jaar aanzienlijk.

Vlaanderen overweegt voorlopig geen wetsaanpassing

Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) overweegt een algemene invoering voorlopig niet. Het VSV en Vias pleiten inmiddels voor aanpassingen aan de infrastructuur. Die moeten ervoor zorgen dat een algemene snelheidsverlaging natuurlijker lijkt en de Belg die makkelijker verteert.