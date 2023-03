Renault Morphoz wordt langer als je verder moet rijden

Door: BV

Renault heeft eens goed nagedacht over de toekomst van de automobiel en daarvoor de Morphoz bedacht. Een zuivere concept car, maar eronder zit wel het nieuwe CMF-EV-platform. Dat zal een reeks nieuwe elektrische Renaults baren.

Renault Morphoz is - natuurlijk - een elektrische SUV

De Fransen laat niet al te veel trends aan hun neus voorbijgaan met de Morphoz. De wereld is nog steeds niet SUV-moe, dus de koetswerkvorm lag al bij voorbaat vast. In een concept hoort ook geavanceerde technologie te zitten. Hij rijdt daarom zelf. Opvallend - op niveau 3. Een geheel zelfrijdende auto heb je pas bij niveau 5 (zie uitleg hier). Bijna alle automerken worden wat voorzichtiger in hun voorspellingen op dat vlak. Andere cliché’s: tegengesteld openende portieren en individuele zetels. In dit geval aangevuld met een dashboard dat wegklapt als je het niet nodig hebt.

Uitschuifbare auto

Allemaal fijn bedacht, maar dat is niet waar het écht om gaat. Deze (vanzelfsprekend) elektrische SUV kan immers een uniek kunstje. Hij wordt langer! Er is een City-modus waarin de Morphoz 4,4m lang is en een wielbasis van 2,73m heeft. Onder de vloer zit dan een 40kWh accu die volgens Renault een rijbereik van 400km garandeert. Dat is trouwens erg optimistisch, een verbruik van 10Wh per kilometer is zo ongeveer de helft van gebruikelijk is. Maar goed, dan is er nog de tweede modus. Die heet Travel. Dan wordt de Morphoz 4,80m lang en groet de wielbasis tot 2,93m. Hij schuift gewoon uit. Daardoor komt er ruimte vrij voor een extra accu en krijgen de inzittenden in één adem ook meer beenruimte. De totale batterijcapaciteit bedraagt dan 90kWh of 700km. Die extra accu wordt er in een geautomatiseerd station gewoon ondergeschoven. En je kan die onderweg ook bliksemsnel weer gaan wisselen - een idee waar al langer over nagedacht wordt, maar dat gestandaardiseerde componenten vereist en zo ver is de autosector nog (lang) niet.

Realiseerbaar?

Het gaat over een denkoefening, vanzelfsprekend. Een auto met een variabele wielbasis bouwen levert ingenieurs zo veel kopzorgen en extra kosten op, dat het wellicht onmogelijk rendabel te maken is.