Onderzoek: deze auto's zijn onverwoestbaar

Door: BV

De ene auto is al wat robuuster dan de andere. Dat zal wel geen geheim zijn. Maar welke auto’s gaan nu echt het langst mee? Waar kan je meer kilometers mee afleggen dan met een andere auto? De Amerikaanse website iseecars.com zocht het uit. Het analyseerde bijna 16 miljoen occasievoertuigen die in 2019 verkocht werden.

Het lijstje absolute toppers is voor de Europeaan spijtig genoeg niet zo relevant. Daarin staan immers bijna uitsluitend modellen die voor de Amerikaanse markt zijn bestemd en niet in Europa verdeeld worden. Niet zelden zijn het grote pickups en SUVs. Daar wordt in onze contreien vaak smalend over gedaan, omdat ze weinig verfijnd zijn en niet zelden worden aangedreven door grote, dorstige benzinemotoren. Maar ze gaan dus wel lang mee.

Toyota is baas

Opvallend - Toyota komt in de Top 15 liefst 7 keer voor. Met een Sequoia, Highlander Hybrid, 4Runner, Tundra, Avalon en Tacoma. Toyota’s die zowel in Europa als in de VS verkocht worden, zoals de RAV4 of de Corolla, schopten het niet tot de kilometervretertop.

Helemaal bovenaan staat ook een Toyota. Dat is de Land Cruiser. Die staat bij ons ook in de catalogus, maar het gaat niet om precies dezelfde versie. De Amerikanen kunnen immers de achtcilindervariant nog krijgen die bij ons al een tijdje verdwenen is. Hij was te dorstig. Die auto werd al in 2006 geïntroduceerd. Noem hem gerust onverwoestbaar, want hij legt zo maar eventjes 15,8 keer meer kilometers af dan het gemiddelde in het segment. Er zijn vast exemplaren met een miljoen kilometers.

Per categorie

Kijken we naar de toppers per categorie, dan komen we toch een paar modellen tegen die we ook in Europa kunnen kopen. De compacte SUV die het langst meegaat is de Honda C-RV. De beste compacte luxe-SUV is de BMW X3. Cabrio? De Audi TT. Kleine Sedan, de Honda Civic. En de elektrische auto die het meeste kilometers doet is de Tesla Model S.