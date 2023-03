Fiat heeft een compleet nieuwe 500 (+ prijs)

Door: BV

Natuurlijk moet je twee keer kijken. Een 500 moet natuurlijk wel ook echt een 500 blijven. Maar deze is toch helemaal nieuw. 6cm breder en 6cm langer, zo nieuw. Dat werd trouwens ook eens tijd. De huidige Fiat 500 werd immers al in 2007 geïntroduceerd. En hij blijft maar over de toonbank vliegen. De Italianen houden die nog onbepaalde tijd (minstens enkele jaren) in de catalogus. Dat is vooral voor wie een conventionele verbrandingsmotor wil. De nieuwe 500 is immers uitsluitend elektrisch.

Hetzelfde, maar toch weer anders

De Fiat 500 is in een oogopslag herkenbaar, maar hij is tegelijk ook helemaal nieuw. Hij oogt wat kloeker dan z’n dertienjarige broer. En hij heeft een interieur waarin plaats is voor een centraal opgestelde display met tablet-allures. 10,25” groot is het. Heel erg 2020.

De nieuwe Fiat 500 zonder dak, mét batterij

De eerste elektrische Fiat 500 was verre van een succes te noemen. En toch is de nieuwe er alleen met een accu. 42kWh groot. Goed voor een rijbereik van 320km, zeggen ze bij Fiat. De elektromotor die de voorwielen aandrijft heeft een vermogen van 87kW (118pk). Dat is voldoende om in 9 tellen naar 100 te zoemen. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld: sneller dan 150 kan je er niet mee. Opladen kan in 6 uur, als je tenminste gebruik maakt van een wallbox. Die is echter standaard voor wie er snel één koopt (zonder installatie, vermoeden we). En laat ons nu maar ineens door de bittere pil bijten: Hij kost 37.900 euro. Ja, het is een cabrio én het is een gelimiteerde oplage.

Mobiliteitsdienst

Het merk heeft zelf natuurlijk ook in de gaten dat je met zo’n EV niet alles kan doen. Daarom krijg je er ook meteen een nieuwe mobiliteitsdienst bovenop. Daarmee kan je ‘af en toe’ eens kiezen voor een andere auto uit het gamma van FCA. Een 500X, een Stelvio of zelfs een Jeep Wrangler. Hoe dat precies werkt, deed Fiat niet uit de doeken.

Armani, Bvlgari en Kartell

Je moet de Italianen niet leren hoe ze een nieuw modelletje in de verf moeten zetten. Fiat heeft voor de gelegenheid een aantal exclusieve uitvoeringen in Milaan geparkeerd. Giorgio Armani, Bvlgari en Kartell hebben er een opvallende variant van gemaakt.