Verlaging maximumsnelheid Nederland gaat in op 16 maart, kost miljoenen

Door: BV

Op 16 maart gebeurt het. Dan gaat in gans Nederland de maximumsnelheid op de snelwegen omlaag naar 100km/u.

Waarom moet de snelheid in Nederland omlaag?

Nederland zit, op papier tenminste, met een stikstofprobleem. De Raad van State deed er vorig jaar een uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof. Een plan van de regering, zeg maar. Daarin stond dat de de stikstofuitstoot die door bouwprojecten werd veroorzaakt, in de toekomst gecompenseerd mocht worden. Maar volgens het Nederlandse gerechtshof ging dat in tegen de EU-wetgeving. Gevolg: tienduizenden bouwprojecten lagen er meteen stil. De oplossing? De auto’s trager laten rijden om minder stikstof uit te stoten. Dan kan er tenminste verder gebouwd worden.

Wanneer gaat de maximumsnelheid omlaag?

De beslissing werd al eind vorig jaar genomen, maar het is ook een grote logistieke klus. Daarom wordt de snelheidsbeperking pas op 16 maart ingevoerd. Overal tegelijk. Het weekend ervoor worden in Nederland alle borden vervangen.

Dure grap, die snelheidsbeperking

Volgens eerdere schattingen zou de Nederlandse overheid niet minder dan 4.000 borden moeten laten vervangen door de maatregel. Een heuse logistiek nachtmerrie waaraan een fiks prijskaartje hangt. Eerdere schattingen spraken van 8 miljoen euro. Dat bleek echter de optimistisch. Nu wordt de kostprijs van de totale operatie al op 19 miljoen euro geschat. Met de voorbereidingen zijn dagelijks 800 mensen in de weer.

Nederlanders zijn niet van plan zich eraan te houden

Uit een onderzoek van EenVandaag en het Algemeen Dagblad, blijkt inmiddels dat nogal wat Nederlanders niet van plan zijn zich aan de nieuwe opgelegde snelheidsbeperking te houden. Driekwart van de mensen die slechts sporadisch de auto gebruiken, gaven in een bevraging aan de limiet te willen respecteren. Bij veelrijders is er echter veel minder begrip. Bij veelrijders is dat slechts de helft.

De kost compenseren

De Nederlandse overheid ziet inmiddels ook al mogelijkheden om de kosten te recupereren. De politie heeft er al extra controles aangekondigd. De arm der wet ziet er duidelijk mogelijkheden. Het investeert zelfs in 50 tot 100 extra anonieme controlevoertuigen.

Wanneer geldt de snelheidsbeperking?

De snelheidsbeperking van 100km/u geldt niet de klok rond. Ze gaat in in om 6 uur in de ochtend en geldt tot 19u ’s avonds. Hopelijk leidt ze niet tot een zwaardere filedruk in de spits, want dan zou de échte stikstofuitstoot wel eens kunnen stijgen in plaats van dalen.