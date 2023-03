Oldtimersector verenigt zich: “LEZ-hetze kost jobs”

Door: BV

Traxio, de federatie van de autosector en aanverwante sectoren, richt een speciale oldtimercommissie op. Heel wat oldtimergerelateerde bedrijven voelen nattigheid. Lage-emissiezones en aanhoudende onduidelijkheid over het lot van de oldtimers, zetten er een rem op de activiteiten. Traxio: “we willen meer specifiek kunnen werken aan de belangen van deze bedreigde sector”. Er zijn immers “veel garages en carrosseriebedrijven waarvan een klein of groot deel verbonden is aan het lot van de oldtimersector”.

Wat is het probleem?

In België zijn ruim 170.000 oldtimers ingeschreven. Het overgrote deel daarvan in Vlaanderen. Het zijn auto’s die in de praktijk relatief weinig kilometers afleggen, maar een grote economische waarde vertegenwoordigen. Toch zitten ze in het oog van de storm en worden ze in de lage-emissiezones van Antwerpen en Gent geviseerd. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat ze een verwaarloosbare invloed hebben op de vervuiling, genieten ze er geen uitzondering. Die uitzondering is er wel in Brussel en in het overgrote deel van de lage-emissiezones die elders in Europa ingevoerd zijn.

Een uniforme oplossing voor oldtimers werd opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord, maar de regering verzaakte vooralsnog om een definitief kader te scheppen, ondanks de acties van door gebruikers opgerichte actiegroepen zoals Red De Oldtimer.

De sector kreunt

“ Waardevolle economische sector gaat kapot voor niets ”

Die onzekerheid weegt op de sector, is de mening van heel wat professionals. ‘Klanten worden voorzichtig en gaan minder investeren in hun oude pareltjes’, kreeg de Auto55-redactie te horen bij een rondvraag bij enkele specialisten. Eén van de grootste oldtimerhandelaars van het land, wond er geen doekjes rond “de gemiddelde waarde van de transactie daalt”. Daar wordt ook gesproken van een “vicieuze cirkel”. Het is “geen klimaat voor investeringen”.

Arie Jean, een restauratiespecialist uit Waarschoot die deel uitmaakt van de nieuw opgerichte commissie bij Traxio, stelt het nog krasser “je denkt twee keer na over nieuwe investeringen en nog meer voor je iemand aanneemt want je weet niet of je ze aan het werk zal kunnen houden”. En “het heeft weinig nut om heel de sector naar de knoppen te helpen voor iets (de invloed op de luchtkwaliteit, nvdr) wat eigenlijk toch geen meetbare impact heeft”.

Traxio wil mee aan tafel

Traxio wil de economische waarde van de oldtimersector en z’n verzuchtingen in kaart brengen en wil mee aan tafel om te pleiten voor een definitieve oplossing die het voortbestaan van een waardevolle economische activiteit garandeert.