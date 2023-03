Alpine A110 krijgt kleur

Door: BV

De Alpine A110, een door Renault georchestreerde wederopstanding van een sportlegende uit de sixties, is zo goed (zie test hier) dat hij vorig jaar nét niet tot de auto van het jaar werd gekozen. En de Fransen zijn nog lang niet aan het eind van hun latijn. We kregen inmiddels een sportievere Alpine A110 S achter de kiezen. Op het Salon van Genève, was het doorgegaan, hadden dan weer twee speciale edities staan blinken. Eentje die meer stijl serveert en eentje die, wel, geel is.

Atelier Alpine

Toegegeven, de kleurtjes waarin je een Alpine kon krijgen vielen eigenlijk tegen. Je had hevig blauw… en voor de rest werd het palet gedomineerd door grijs, zwart en wit. Maar er komt nu verandering in met de Color Edition. Zoals gezegd - die is geel. Maar Alpine gaat er elk jaar eentje maken, telkens in een andere kleur. Wil je daar liever niet op wachten, dan kan je voortaan terecht bij het personalisatieprogramma van het merk. Atelier Alpine, heet dat. En daar hebben 29 kleurtjes.

Alpine A110 Légende GT

Van de stijlvolle Alpine A110 Légende GT wordt dan weer een gelimiteerde oplage van hooguit 400 stuks gebouwd. In grijs, zwart of donkerblauw en met trendy logo’s en bagdes waaraan een lichtgouden kleurtje hangt. Die lak is ook gebruikt op de 18” velgen. Achterin ligt een driedelige op maat gemaakte kofferset in hetzelfde bruin leder als de zetels. En om wat stijlvoller in te werken op de achterliggers zijn de staartlichten wit.

Prestaties Alpine A110

Aan het hart van de Alpine wordt bij geen van bovenstaande edities geraakt. Dat blijft een 1,8l turbomotor met 252pk. De top is afgeregeld op 250 en de sprinttijd bedraagt 4,5 tellen.