Nu ook GAS-boetes voor te snel in zone 30 of 50

Door: BV

Wie te snel rijdt in een zone 30 of 50 kan daar in de toekomst ook een GAS-boete voor krijgen. Dat zijn Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) overeengekomen. Het besluit moet wel nog omgezet worden in een wet.

Administratieve sanctie (GAS-boete) via ANPR-camera’s

Een snelheidsovertreding in een zone 30 of 50 zal binnen afzienbare tijd dus ook kunnen resulteren in een Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Beide excellenties zijn wel overeengekomen dat de vaststellingen daarvoor uitsluitend met een automatische camera kunnen gebeuren. Die zijn de jongste jaren bij duizenden neergepoot in Vlaamse steden en gemeenten. Oorspronkelijk in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme. De misdaadbestrijdende functie vervullen ze echter nog steeds niet.

De deur open voor complete willekeur

Een GAS-boete moet niet geverifieerd worden door een gespecialiseerde ambtenaar en dergelijke boete aanvechten is notoir onduidelijk, blijkt uit analyses van gerechtelijke experten. Bovendien heft de overheid de snelheidsinbreuken tot 20km/u - een arbitrair opgelegde beperking - op die manier uit het heersende juridische systeem. De sanctionering en beoordeling kan door niet gespecialiseerde ambtenaren gebeuren. Of die GAS-boete een conventionele snelheidsovertreding vervangt, of er bovenop komt, is niet duidelijk.

Meer inkomen en minder uitgaven voor steden en gemeenten

Volgens de Open Vld-excellenties zullen de GAS-boetes lijden tot “een mentaliteits- en gedragswijziging in het verkeer”. De ministers denken dat GAS-boetes niet alleen zullen resulteren in meer inkomsten voor steden en gemeenten - ze zullen ook besparingen opleveren. “Er zal niet meer geïnvesteerd moeten worden in infrastructurele maatregelen als verkeersdrempels of wegversmallingen.” Een logisch verband tussen de weginrichting en de snelheidslimiet wordt door verkeersexperten nochtans unaniem aanvaard als uitermate belangrijk.